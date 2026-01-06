好友女兒睡不好傳「陽性甘露」把她全身摸透…神棍告誡：不修行會當尼姑

記者陳弘逸／嘉義報導

女兒睡不好，爸爸求助宗教力量，轉介友人來家中幫忙，未料，對方卻假借訪察住處格局並教導修行為理由，對她強制猥褻。

嘉義女子小花（化名）因睡眠問題求助宗教力量，爸爸轉介侯姓友人來家中幫忙，未料，侯男假借訪察住處格局並教導修行為理由，對小花強制猥褻，還辯稱要傳給她「陽性甘露」幫助好好修行；事後挨告，他否認犯行，一審判2年有期徒刑；他不服氣，上訴二審，改判1年10個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，嘉義女子小花（化名）因睡眠問題求助宗教力量，2024年5月5日下午傍晚5時許爸爸轉介侯姓友人到家中訪察格局並教導修行，待女方卸下戒心，侯男竟趁獨處機會，連續撫摸她，雙手還從胸部、腹部、陰部、大腿及臀部，謊稱是極陰體質。

過程中，侯男還2度強行舌吻，為了讓小花就範還說，一直動沒辦法把「陽性甘露」傳給她，女方當場嚇呆，男方還一直解釋是為她好，要幫助修行，不好好修行會出事，就會住精神病院，不然就是會當尼姑。

當下小花嚇壞，一度恍神，由於侯男是爸爸的好朋友，第一時間並沒揭露此案，但事後越想越難受，決定跟朋友、家人、同事述說，此案因此曝光；但侯男卻否認犯行，還辯稱，從沒做出任何猥褻行為，但說詞未獲採信。

侯男在法庭上自述，高中畢業、已婚、有2個子女，跟妻子、子女同住家境小康；法官認為，他為滿足個人私慾，以宗教信仰為藉口假意建立信任關係，違背意願犯下猥褻案，且犯後否認犯行，又未達成和解，加上犯罪動機實為可惡，為社會道德、法理所不容。

因此，一審嘉義地方法院將侯男依強制猥褻罪，處2年有期徒刑；但他不服氣，提起上訴，盼能輕判；二審法官發現，原審對小花進行諮商時所製作性紀錄文書，內容亦摻雜該心理諮商師主觀意見與判斷，被認定不具證據能力，導致適法有違誤。

不過，相關強制猥褻犯行明確，因此，二審台南高分院審理後，撤銷原判決，同樣將侯男依強制猥褻罪，改判1年10個月有期徒刑，可上訴。

