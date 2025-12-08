好友就住香港「宏福苑」！林憶蓮指定樂手愛上台灣 攜隊長定居

【緯來新聞網】香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」睽違6年跨海來台發片《PROJ3CT 2222》，今（8日）接受訪問，提到正有朋友住在發生大火的香港「宏福苑」住宅大樓，好在友人當時不在家，寵物雖然受困一天才救出但沒大礙，都是不幸中的大幸。至於廣式傳統竹棚是否續用分為兩派也備受討論，主唱Soft說：「我很難評價，正反都有，這是文化遺產，它有它的便利性，香港很多工人都有技術，要變鐵架又要再學。」

鼓手HeiHei（左起）、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni。（圖／記者許方正攝）

「雞蛋蒸肉餅」由鼓手HeiHei、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni組合，其中Soft和Soni曾在2021年以小分隊形式組了雙人女子團體「絕命青年」來台闖蕩，後來更愛上台灣選在這裡定居生活，HeiHei和Wing也有另組小團，所以她們算是一種「開放式關係」、自己人劈腿自己人，遠距離的愛雖有難度，也不影響練團進度，她們已找到一種合作的方式。

吉他手Soni曾擔任林憶蓮樂手。（圖／記者許方正攝）

Soni先前被林憶蓮受青睞，被指名擔任參與中國音樂節2場演出的樂手，雖然沒有任何私交，但是能被天后看重已是無比開心，「她有說欣賞我，每個樂手都是前輩，所以有參加就很高興了，她在音樂節時不是先唱歌，而是先介紹樂手，這讓我很respect」。除了有天后的喜愛，歌王陳奕迅也曾為聽雞蛋蒸肉餅的演出，冒雨前行。



她們將發行的專輯沒有半首粵語歌，是曲目是英文加中文，預計明年3月29日會在台北SUB開專場。提到台灣音樂人，她們最熟的就是樂團「大象體操」，若心中想合作對象就屬「草東沒有派對」、「落日飛車」，Wing則認為台灣男生很帥，特別欣賞林宥嘉。

香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」來台宣傳新作品。（圖／記者許方正攝）

