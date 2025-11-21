好友撕破臉！作家H控診所非法解僱 女醫怒揭「恩將仇報」：借錢卻被造謠

王姿允與作家H撕破臉。（圖／翻攝臉書／王姿允、作家H）

作家H於今年六月邀請律師林沄蓁一同參與直播，節目中指控律師呂秋遠，未料，該場直播如今被指是在未事先告知的情況下進入一家醫美診所拍攝，該診所院長王姿允醫師表示，作家H當時擅自闖入診所錄影，且男方早有多次在非上班時間帶陌生人進入診所進行私人對談的紀錄，質疑其公私不分。事件曝光後，作家H隨即在社群平台發表長文反駁，並指控診所違法解雇他，對此，王姿允也反擊了。

針對作家H的公開指控，王姿允所屬的無齡診所於昨（20）日晚間發布聲明，表示「近日有心人士在網路上對本診所提出不實言論」，並已委託律師提起法律訴訟。診所也同步公開三頁律師聲明函，表明將依法捍衛診所名譽。

王姿允在個人社群平台也發文回應，透露自己曾因對方患病緊急需要資金，慷慨借出30萬元援助，卻未料如今不但遭到造謠，還被提告求償60萬元，被昔日好友這樣對待，令她感到十分痛心。她強調，雖然對於針對自己個人的抹黑選擇忍讓，但若波及無辜的診所同仁，她絕不容忍。

她表示：「真相，判決書都可以看到」，並強調在法院判決結果出爐前不會進一步發表評論。她也感謝診所夥伴在風波中始終相挺，尤其有些同事因此被迫扮演黑臉，承擔不必要的壓力與誤解。

她最後感性表示，「因為我一時心軟而讓妳們受苦，妳們的辛苦不該被為了流量不擇手段的人所抹滅」，強調團隊間的患難與共與互相扶持的重要。

對此，網友則紛紛表示，「原來還有60萬這一齣，他出頭真多欸 傻眼」、「好心被雷親，心有所感」、「好可怕的人，利用別人的善良作惡，這種人真的要遠離，完全不懂感恩，還會捅恩人一刀的」、「人品這種東西就是要遇到事情才看得出來」。

