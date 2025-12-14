好友擺攤賣麵遇死劫！白車逆衝奪命慘斷頭…「男女下身重創」魂斷路口

記者吳泊萱／雲林報導

雲林斗南鎮今日（14日）清晨發生重大車禍，一輛小貨車在路口遭休旅車逆向衝撞，釀2死2傷悲劇。猛烈撞擊導致小貨車車頭斷裂，小貨車駕駛黃男（66歲）及乘客李女（44歲）一度受困，因下半身重創，送醫搶救雙雙不治。據了解，兩名死者是朋友關係，每日下午都會到斗南中山路口擺攤賣麵，今日疑似在出門擺攤途中，遇上死劫，雙雙罹難。

路口監視器拍下，清晨6點多，小貨車沿158乙公路內側車道直行，就在接近大同路口時，對向一輛白色休旅車疑因過彎失控，高速疾駛而來，逆向撞上小貨車。猛烈撞擊導致兩車車身騰空飛起，小貨車車頭被撞斷，休旅車車頭一度起火，還波及當時開在外側的另一輛紅色轎車。

休旅車過彎逆撞小貨車，猛烈撞擊導致小貨車內2人傷重不治。（圖／翻攝畫面）

由於小貨車車頭首當其衝，被撞到面目全非，駕駛黃男（66歲）及乘客李女（44歲）一度受困車內，警消人員到場時，二人已無生命跡象，救出後發現二人胸部及下半身嚴重受創，經送醫搶救雙亡。

休旅車過彎逆撞小貨車，猛烈撞擊導致小貨車內2人傷重不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，兩名死者是朋友關係，二人每天下午3點都會在斗南中山路口擺攤賣關廟麵，一路賣到晚上9點後，幾乎全年無休，偶爾也會前往其他鄉鎮擺攤。今日（14日）二人疑似就是為了外出擺攤賣麵，卻在半路上慘遇死劫，雙雙罹難。

警方初步調查，肇事原因為休旅車駕駛林男（42歲）偏離車道釀禍，由於林男仍在昏迷中，目前已對林男抽血檢測，確認是否有酒駕情事，詳細事發原因仍有待調查釐清。

