好友是民視《豆腐媽媽》命危替身演員！金馬影帝莫子儀怒斥：電視台必須負起責任

民視八點檔《豆腐媽媽》近日傳出嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝高台墜落動作戲時不慎失足，頭部重摔地面，當場重傷送醫，一度命危並入住加護病房。所幸目前已轉入普通病房，但仍需面對漫長復健，事件曝光後引發外界對拍攝現場安全與責任歸屬的高度關注。

莫子儀發聲挺工會 。（圖／翻攝自莫子儀 MO Tzu-yi Morning 臉書）

金馬影帝莫子儀於6日罕見在社群平台公開發聲，轉發台北市電影戲劇業職業工會聲明，表態力挺工會立場。他在臉書寫下，蘇德揚是自己的好友，也是認真努力的演員，對於這起「不該發生的意外」感到相當難過，並要求電視台與劇組正視問題、負起責任。

莫子儀同時呼籲相關單位必須誠懇面對、檢討改過，希望此事件能成為警鐘，避免類似悲劇再度發生。他的發言被視為影視圈重量級演員對工安議題的罕見強硬表態，貼文曝光後也湧入大量網友留言，為蘇德揚送上祝福，並肯定莫子儀站出來為工安發聲。

