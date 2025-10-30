好友晏柔中被質疑共犯 Sandy：沒問她

邱勝翊（王子）、粿粿29日被范姜彥豐控訴「道德淪喪」發展婚外情，曾參與《我愛黑澀會》的薔薔，30日和Sandy吳姍儒、派翠克出席東森《小姐不熙娣》加薔版記者會，直言完全不認識王子，「我們差好幾屆，我是邊緣人、超級邊緣，我那時候進去1年節目就收掉，他們都是很早期就進去了」，她也強調自己無法接受感情背叛。

有網友翻出粿粿、范姜彥豐在《不熙娣》被小S追問「你們是不是覺得這輩子已經結婚，不可能出軌？」粿粿篤定回答「好像是耶」片段，封小S神預言。派翠克昨表示小S很常會問這些問題，也坦言是滑到網友討論才想起這件事。

有網友在晏柔中社群質疑她與丈夫為「共犯」，范姜彥豐特別留言澄清，「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」。身為晏柔中好友的Sandy表示自己不愛八卦，所以沒特別詢問，「我知道她有去美國，她那時候懷孕、身體不舒服，我也沒有聽過什麼事」。

曾是《模范棒棒堂》製作人的B2昨坦言，節目結束後就鮮少跟班底聯絡，最後一次與六棒同時見面應是5年前他的婚禮。對於王子介入粿粿婚姻一事，他也是透過新聞得知，「我反應應該跟大家一樣」。