好友温嵐瀕死被救回 黃莉拜託親妹A-Lin「一定要幫我抱一下」

范逸臣（左起）、黃莉、莉芙·烏娃兒、民雄、張本渝、撒基努9日出席原民台《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》開鏡儀式。（原民會提供）

范逸臣、張本渝、小薰、民雄、黃莉等人9日出席原民台《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》開鏡，黃莉的親妹妹是金曲歌后A-Lin，姊妹私下都跟温嵐是好朋友，温嵐前陣子因敗血性休克而緊急送醫，在搶救下救回一命，黃莉透露，約好一群人要到温嵐家探望，只不過今天自己要拍戲，「我告訴A-Lin，一定要幫我抱一下温嵐。」

台東跨年時，A-Lin人來瘋炒熱現場氣氛，像是喝醉一樣，黃莉當時人在後台、掛保證妹妹完全沒喝，「妹姐（阿妹）提醒大家不能喝酒。」而A-Lin即將擔任金曲獎主持人，黃莉透露兩人今天才講電話，一直提醒妹妹：「不要超過喔，不要自由發揮。」但她對妹妹的主持表現有信心，她透露從小家庭聚會，只要A-Lin拿到麥克風就會霸麥，「她是我們家族的開心果，大型活動難不倒她。我們都會在電視機前面替她加油。」

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范逸臣和民雄劇中飾演舅甥，繼電影《海角七號》後再合作，民雄感嘆：「現在已經18年，老大哥都走了，馬如龍走了、茂伯也走了，還可以聚在一起很難得。」張本渝飾演范逸臣的姊姊，她整個人明顯黑了一圈，幾近素顏現身，這陣子去參加阿美青年龍舟隊，勤奮練習一個月，她打趣：「我母語講得不好，至少要像阿美族。」

范逸臣（左）、小薰9日出席原民台《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》開鏡儀式。（原民會提供）

小薰在劇中和范逸臣是青梅竹馬，兩人第一次合作，小薰對范逸臣的印象還停留在他的第一張專輯，虧說：「我是聽你的歌長大。」民雄搞笑搭話：「我是聽你的歌變老。」小薰和白家綺、吳東諺夫妻是教友，預計參加他們6月的婚宴，她被問和男友鄭人碩的結婚計畫，今年依舊沒空，因為兩人的行程已經滿檔。

映底子製作《Maan！把 Tafalong搬到台北？！》，劇名中的「Tafalong」即為阿美族最大部落「太巴塱」之意，全劇名則有「什麼！把太巴塱搬到台北？！」之意，透過輕喜劇形式，描繪一群在都市打拚的原住民青年，如何重新理解「家」與「一起生活」的意義。

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