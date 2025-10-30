好友王子偷吃人妻粿粿！羅志祥親吐斷聯5年

▲王子邱勝翊被指控介入范姜彥豐、粿粿婚姻，王子的好友羅志祥（如圖）出席活動時回應兩人事件：「我沒有資格評論別人的事。」（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 王子邱勝翊近日被指控是范姜彥豐、粿粿婚姻中的第三者，雖他發文否認自己沒有介入他人感情，不過承認跟女方「超過了朋友的界線」。而羅志祥（小豬）過去時常和王子相約打球，兩人關係甚佳，今（30）日出席新曲〈做伙〉MV特映活動時，談到兩人已經五年沒有聯絡，低調表示：「我沒有資格評論別人的事。」

王子好友羅志祥回應：我們沒聯絡很久了

今日王子的好友羅志祥出席了全台語新歌〈做伙〉MV特映會，接受訪問時她表示自己有關注到王子的感情爭議，不過他坦言自己從2021年被拍到和兄弟倆一起打籃球之後，雙方就因為工作繁忙沒有聯絡，透露自己並沒有傳訊息關心對方，「他們可能很忙，有自己要處理的事」，表示自己也沒有資格評論他人的事，希望對方能夠好好處理本次爭議。

▲羅志祥（如圖）回應王子感情爭議，表示雙方已多年未聯絡。（圖／記者嚴俊強攝）

范姜彥豐上傳自白影片 指控粿粿出軌王子

范姜彥豐在社群平台發布自白影片，指控妻子粿粿與王子邱勝翊婚內出軌，並稱自己曾被對方誘導簽下「放棄婚後財產同意書」，差點淨身出戶。他表示，受到外界輿論與各種流言影響，導致工作大幅減少、收入驟降，一度陷入財務困境；對此粿粿則回應表示，男方開出的離婚條件過於苛刻，雙方因此談不攏，並反駁影片內容多處與事實不符，強調等釐清所有細節後，會再向大眾說明真相。

王子邱勝翊事後在社群發文，否認自己並沒有介入范姜彥豐、粿粿兩人感情，不過承認自己跟女方確實「超過了朋友的界線」，為此他表示非常抱歉，承諾未來會更加注意自己的言行舉止。

