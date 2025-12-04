好友范冰冰奪金馬影后 張鈞甯得知消息喜極而泣

張鈞甯擔任聲音導覽員。（圖／時藝多媒體提供）

張鈞甯首度跨界扮「聲音導覽員」，為維也納《美景宮百年花繪名作展》化身「時空系暖聲女神」，今（4日）出席記者會，談到好姐妹范冰冰以導演張吉安的電影《地母》成為新科金馬影后，張鈞甯透露自己知道後開心到落淚。

張鈞甯與范冰冰因合作《武媚娘傳奇》成為好友，金馬獎當天她因為隔天清晨有通告很早就休息，第二天起床看到范冰冰得獎消息忍不住開心到哭出來，並立刻傳訊息給與祝福，而范冰冰也馬上就回覆，不過對話內容張鈞甯保密到家不願透露。

張鈞甯得知范冰冰獲獎後開心到哭出來。（圖／時藝多媒體提供）

而邱澤與許瑋甯日前補辦婚禮，過去邱澤曾追求張鈞甯，更大方公開表白，不過卻被打槍。張鈞甯被問到這件事，先是轉移話題說這幾天都在飛來飛去，一度懷疑自己的職業是空姐，接著才說知道邱澤辦婚禮的消息，非常恭喜與祝福，至於有沒有收到喜帖？她尷尬笑說：「沒有耶。」

不過張鈞甯與導演男友柯汶利感情穩定，被問到婚事進度，她大笑說：「誰說有這個行程的？」表示目前還是會以工作為主，家人也不會催婚，其他事情順其自然，並說自己對婚禮沒有太大的憧憬與想法，反而對工作比較有野心。

