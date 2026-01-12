好友跟女友走太近！桃園男懷疑被戴綠帽 怒砸友計程車

警方將詹嫌帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名陳姓計程車司機，前天（10日）晚間到停車場取車時，發現左後車窗被人擊破，轄區警方獲報到場採證，發現車內並無財物損失，研判警告意味濃厚，擴大調閱監視器追查，昨天（11日）深夜循線前往桃園逮捕詹姓男子到案，詹嫌坦言，自己跟陳男是多年好友，不滿陳男與他女友走太近，雙方近日爆發衝突，才會砸車洩憤，全案詢後將朝毀損罪嫌偵辦。

據了解，41歲陳姓計程車運將，將車輛停在新莊三泰路一處停車場約1週時間，前天（10日）晚間9時許，前往取車時，卻發現左後車窗被砸破，連忙打電話報警尋求協助。

監視器錄下詹嫌砸車瞬間。（圖／翻攝畫面）

轄區新莊分局獲報到場採證，發現車內財物並無損失，經調閱監視器，鎖定6日晚間曾有車輛停到該處停車場不久就離去，懷疑該部車車主涉嫌重大，擴大追查，昨天（11日）深夜11時許，循線前往桃園市將39歲詹姓男子帶回偵辦。

詹嫌落網後坦承，自己與陳男是認識許久的朋友，但陳男卻與自己的女友走得很近，懷疑自己被戴綠帽，與陳男爆發衝突後，熟知陳男平時會將車輛放在該處停車場，才會到場砸車窗洩憤，警方詢後將詹男依毀損罪嫌送辦。

陳姓運將的計程車左後車窗遭砸破。（圖／翻攝畫面）

