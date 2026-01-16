好友邀「順路載你」印度少女遭多人性侵！嫌犯抓到了

少女遭多人性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





印度拉賈斯坦邦比卡內爾地區發生一起學生性侵案件，，嫌犯將她誘騙上車後性侵，事後還威脅說出去就要「殺了她」，警方已逮捕2名嫌犯，並持續釐清案情細節。

根據《NDTV》報導，當地時間1月6日，一名女學生在前往學校途中，2名男子向女學生表示可以載她一程，將她誘騙上車後帶走，並在行駛過程中輪流對她性侵。

警方表示，2名嫌犯分別為23歲的瓦基爾及28歲的漢斯拉吉，由於女學生認識其中一人，所以當對方提出載送要求時，她並沒有懷疑。車輛在比卡內爾地區行駛約一個半小時後，引起附近居民注意。

警方指出，當地民眾發現車輛行徑異常，於是上前阻攔，嫌犯隨即棄車逃逸。由於2名嫌犯威脅女學生不可以說出去，否則要「殺了她」，因此一開始不打算報案，最後在家人的鼓勵下才勇敢說出真相。

2惡男遭逮 釐清犯案動機

警方隨即在納帕薩爾警局立案調查，並展開追緝行動。負責偵辦的甘加沙哈警區警官希曼舒・夏瑪表示，其中一名嫌犯逃往古吉拉特邦甘地納加爾，已被警方跨邦逮捕，另一人則在比卡內爾地區落網。

警方指出，被害人已完成必要的醫學檢查，涉案車輛也已查扣作為鑑識證物。目前2名嫌犯正接受偵訊，警方將儘速完成調查並提出完整起訴資料，嫌犯已安排於近日移送法院，警方也將申請延長羈押，以釐清是否涉及預謀犯案。

