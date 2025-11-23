好友酒後爆口角！男揮球棒 反K到自己和對方
（22日）凌晨一群朋友相約到新北土城區吃宵夜，不過有兩人卻在酒後發生口角、推擠，其中一人還拿出球棒揮舞，結果在拉扯過程中雙方都被球棒打到頭。
一群人站在路邊拉拉扯扯，其中有人還拿著球棒，過程中連三角錐都被踹飛到馬路上，有騎士經過，看到這個景象，停頓一下之後加速離開，沒多久警方也獲報到場。
員警vs.爆發糾紛民眾：「在幹嘛啦。」
看到警察來了，一群人還在吵，一問之下原來他們都是朋友。
員警vs.爆發糾紛民眾：「認識的還不認識的，（都認識的），誰跟誰，好了好了冷靜。」
案發在22號凌晨一點多新北土城延吉街，朋友們相約吃宵夜，但有兩個人喝酒之後發生口角、推擠，其中一人拿出球棒揮舞，拉扯過程中雙方都被球棒打到頭，不但友情破裂，後續也被警方依社維法送辦。
