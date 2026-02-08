好可怕！妹子「口罩對折放口袋」上廁所 被割出16公分血痕

口罩暗藏危機。示意圖／Pixabay

一名妹子在網路分享切身之痛，給網友們警惕。她說自己日前上廁所的時候，把脫下來的口罩對折之後放進褲子的口袋，上完廁所把褲子拉起來的瞬間感覺被尖銳物品刮到，後來發現大腿上被刮出一到長達16公分的血痕！這篇文章一出，引發網友熱烈討論。

妹子日前在Dcard心情板發文「千萬不要把對摺口罩放口袋上廁所」，她說，上完廁所拉起褲子的瞬間，大腿覺得被東西刮到，但當時沒想太多，直到晚上回家脫掉褲子，才發現大腿被刮出一道16公分長的血痕，「一低頭真的會嚇死，本人很害怕傷口跟流血」，重點是刮完當下穿褲子的時候還無感，不知道有這麼嚴重，直到親眼看到傷口，可能是心理作用，才讓妹子覺得好痛、好可怕。

妹子說，這片口罩就是常見的台灣製醫用口罩，已經戴很多盒了，第一次碰到這種情況，應該不是廠商的問題，希望網友們也要小心看起來無害的口罩，不要發生一樣的慘劇。

鼻樑壓條暗藏危機

一般醫用口罩主要由三層不織布組成，另外包含HDPE鼻樑壓條與彈性耳帶。 實際查詢網路上有在販售鼻樑壓條的賣家，清楚標示鼻樑壓條是由鐵絲作為主要材料，鐵絲一旦對折斷裂，就會產生尖銳的破裂處，相當危險。

網友看後紛紛留言表示「有些口罩壓鼻樑的金屬條很銳利，之前也被割過」、「好嚇人，妳的口袋沒內裡嗎？竟然會穿透過去！」、「好可怕！我出去也會把對折口罩放褲子口袋，謝謝妳分享的經驗」、「真材實料的口罩」、「心疼妳～謝謝妳還特地提醒大家」、「我個人會覺得是口罩做的有問題」、「我也是會放口袋欸，好可怕」、「看起來也太痛」。



