即時中心／高睿鴻報導

高雄富邦馬拉松16周年於高雄國家體育場熱血開跑，高雄市長陳其邁今（10）日前往出席「最速恐龍爭霸賽」，身穿恐龍裝與高雄熊、蜜柑站長等吉祥物，和Fubon Angels、海神啦啦隊女孩及恐龍們同場互動、進行趣味競賽，畫面相當逗趣。會後，陳其邁更獻唱一段名曲〈紅豆〉，與市民一同感受賽事歡樂氛圍，展現超親民的一面。

陳其邁時受訪說明，今年賽事亮點為馬拉松路線首度延伸北高雄，除了將高雄美食融入活動，沿線還可以欣賞高雄遼闊海景，感受海線地區濃厚人情味與社區熱情應援；此外，今年增加多項趣味競賽，盼透過多元有趣形式，吸引更多馬拉松愛好者及市民朋友共襄盛舉，讓賽事成為全民共享的城市嘉年華。

廣告 廣告

快新聞／好可愛！陳其邁披「綠色恐龍裝」出席馬拉松賽 喜感畫面曝光了

高雄市長陳其邁穿上綠色恐龍裝，參加「最速恐龍爭霸賽」。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁續指，富邦馬拉松是高雄重要的年度運動盛事，市府多年來持續推動，除了希望培養民眾參與馬拉松運動、提升整體運動風氣，更期待藉由賽事，吸引來自世界各國選手齊聚高雄，帶動城市觀光與國際能見度。市府感謝富邦集團長期贊助支持，讓富邦馬成為高雄年度城市亮點，也歡迎來自全球各地選手及市民朋友共同參與，在高雄享受美好時光。

據悉，2026高雄富邦馬拉松於1月10日（六）及1月11日（日）在高雄國家體育場盛大登場，本屆賽事路線首度向北延伸，串聯橋頭、梓官、岡山、彌陀等行政區。活動首日，由5公里休閒組於上午7點30分率先起跑；而備受矚目的「最速恐龍爭霸賽」，則是集結204隻大小恐龍報名參賽，參賽者穿著各式恐龍造型服裝在田徑場上衝刺，畫面逗趣又熱血。

快新聞／好可愛！陳其邁披「綠色恐龍裝」出席馬拉松賽 喜感畫面曝光了

高雄市長陳其邁穿上綠色恐龍裝，參加「最速恐龍爭霸賽」。（圖／高雄市政府提供）

同時，也首度舉辦「吉祥物啦啦隊接力賽」，集結高雄熊、蜜柑站長、海神布浪尼、富邦Bonnie、義大的大義與唐基等人氣吉祥物，攜手Fubon Angels與海神啦啦隊女孩同場互動，成功炒熱現場氣氛。

原文出處：快新聞／好可愛！陳其邁披「綠色恐龍裝」出席馬拉松賽 喜感畫面曝光了

更多民視新聞報導

盧秀燕親自喊話有效！催藍營1月底提名台中市長 鄭麗文揭協調時間

黃偉哲親自表態！站台挺「這人」接棒台南市長 盼延續賴清德政策

不只支持邱議瑩！黃偉哲也表態挺「這人」選高雄市長 理由全說了

