好可愛！高捷、北港朝天宮跨界合作 貓站長蜜柑穿虎爺戰袍畫面曝

即時中心／潘柏廷報導

高雄捷運的知名貓站長「蜜柑」擁有相當高的人氣，甚至產出數種周邊商品，而且民眾也願意買單。如今，高雄捷運與北港朝天宮第一次合作，讓蜜柑站長穿上轎班服及虎爺戰袍，獲得不少網友按讚分享。對此，高捷捷運公共事務處經理張珏瑋今（20）日受訪強調，這次非常的開心，蜜柑站長可以和北港朝天宮一起進行貓界跟神界的聯名合作。

張珏瑋說明，這次幫蜜柑站長打造2套非常可愛的衣服，一套是紅色媽祖轎班服，另一套則是虎爺轎班服，讓蜜柑站長穿在身上增添非常多的過年喜氣，同時也非常可愛。

她也說有發行一些聯名商品，希望之後民眾都可以到蜜柑站長專賣店，以及美麗島站的商品館參觀選購。

高捷捷運公共事務處經理張珏瑋。（圖／民視新聞）

同時，張珏瑋也透露，1月24日還有1台彩繪列車，且會在同時間運行至4月30日，也歡迎所有的乘客可以搭車。









