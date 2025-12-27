好可憐的警察小姐姐！合歡山女警寒風中站崗「冷到內八」引發關注

記者吳泊萱／綜合報導

合歡山下雪路面結冰，女警在寒風中站崗交管，引發網友熱議。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書）

受到大陸冷氣團影響，加上水氣充足，合歡山整晚飄雪，截至今日（27日）早上已積雪30公分，成為絕美的「銀白世界」。由於下雪造成路面結冰，臉書粉專「中橫路況交通資訊站」也拍到一名女警在寒風中站崗交管，直呼「好可憐的警察小姐姐」，擔心她站太久結凍，照片曝光也引發網友熱議。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」在26日下午貼出一張女警照，只見女警戴著帽子、口罩，穿上厚重衣褲，手拿指揮棒站在寒風中，執行交通管制。粉專小編直言「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹」，並提醒大家合歡山路段限掛雪鏈通行。

廣告 廣告

合歡山整晚飄雪，截至27日早上，積雪已達30公分。（圖／林業署南投分署提供）

照片曝光後引發萬人關注，網友看了心有戚戚焉，紛紛留言「真的很冷，之前在武嶺執勤上武嶺廁所要尿尿時是解開4條褲子」、「警政署應該配發高山雪地的警用毛帽，以及鋪棉的長褲，給在雪地執勤的警察人員使用」、「高山低溫，頭部沒做足夠保暖⋯阿娘為～～～希望女警下哨後身體無恙」、「人家冷到內八了啦」、「雪季期間是不是考慮放個簡易崗哨讓員警有個地方可以躲雪」、「冰天雪地站崗真的很辛苦」。



更多三立新聞網報導

摩鐵激戰人妻慘賠250萬！已婚房仲哥約她再戰溫泉飯店…又賠280萬

同居28年！男罹癌慘遭女友盜領退休金…「2個月領走242萬」下場曝光

誆投資鳳凰電波獲利300%！假董娘狂撈1.3億…住豪宅開名車奢華照曝光

酒店女吵架扯圍巾狂勒12秒！害男友頸椎骨折亡…家屬：不提告、不求償

