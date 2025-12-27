「好可憐的警察小姐姐」 合歡山女警雪中站崗不動被關注

合歡山降雪，臉書粉專「中橫路況交通資訊站」發布一張女警站在路上站崗的畫面，小編直呼「好可憐的警察小姐姐」。翻攝自臉書粉專「中橫路況交通資訊站」



冷氣團來襲，合歡山降雪，截至今（12/27）早上8時已經積雪30公分，不少民眾上山追雪。臉書粉專「中橫路況交通資訊站」發布一張女警站在路上站崗的畫面，小編直呼「好可憐的警察小姐姐」，引起網友關注。

這則昨天中午發布的照片中，女警戴著帽子、口罩，全身穿著厚重，手拿指揮棒進行交通管制，小編寫道「好可憐的警察小姐姐⋯在外面站好久都沒有移動⋯不知道是不是因為結凍黏住惹⋯」。

網友見狀也心疼女警，留言「警政署應該配發高山雪地的警用毛帽，以及鋪棉的長褲，給在雪地執勤的警察人員使用。發揮同理心及與時俱進的精神，體恤基層的辛勞！」、「其實下雪在翠峰設管制站不要開放上山就好 這些都是多出來的勤務罷了！」、「雪季期間是不是考慮放個簡易崗哨讓員警有個地方可以躲雪」、「高山 低溫 頭部沒做足夠保暖⋯⋯阿娘為～～～希望女警下哨後身體無恙」，但也有網友指出，「換成男警不知道會不會有人這樣關注」。

廣告 廣告

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%