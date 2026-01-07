好吃也能做公益 日日好食攜手愛啟兒推身障公益禮盒

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】健康飲食品牌「日日好食」攜手愛啟兒關懷協會推出公益禮盒，以熱銷產品「好控麵」為主軸，結合身心障礙者原創畫作與實際包裝參與，讓公益支持不只是一次性的善意，而是能融入日常消費的長期選擇。

台灣健康飲食品牌「日日好食」近期與愛啟兒關懷協會展開公益禮盒合作計畫，選用市場接受度高的「好控麵」系列作為核心產品，並將身心障礙者的原創畫作融入禮盒設計，同時由智能障礙者實際參與包裝作業，透過創作授權與穩定工作流程，建立可長期延續的公益模式。

日日好食攜手愛啟兒關懷協會推出公益禮盒，透過創作授權與工作參與，為身心障礙者打造穩定且可延續的支持模式。（愛啟兒關懷協會提供）

日日好食長期投入健康飲食研發，「好控麵」主打低醣、高蛋白與高飽足感，希望讓健康飲食自然融入日常生活。日日好食創辦人麥育瑋表示，品牌始終相信，消費者是因為產品本身好吃、健康、實用而選擇，公益價值才能在這個基礎上自然發生，「當一份禮盒本身就值得被購買，支持才有機會持續下去。」

此次公益禮盒的包裝視覺，選用愛啟兒關懷協會陪伴的身心障礙者原創畫作。作品來自長期藝術課程與反覆創作練習，呈現出獨特的色彩運用與對生活的細膩觀察，也反映創作者在時間中累積的成長軌跡。

除視覺創作外，禮盒實際的組裝與包裝流程，同樣由愛啟兒關懷協會的智能障礙者參與完成。協會依成員能力拆解作業內容，安排組裝、擺放、貼標與品檢等工作，並由專業人員全程陪伴，協助建立清楚、穩定的工作節奏。

愛啟兒關懷協會家長代表賴幸宜指出，穩定且可預期的工作內容，對智能障礙者及其家庭具有重要意義。「孩子在反覆練習與完成工作中，逐步建立自信與生活節奏，當努力能轉化為實際成果，家長也能清楚看見孩子在社會中的位置。」

此次合作背後，也有企業公益體系的長期支持。日日好食在品牌發展初期，曾參與好食好事基金會新創加速器計畫，協助品牌深化健康飲食與市場定位；愛啟兒關懷協會早期的公益禮盒嘗試，亦曾獲得頂新和德文教基金會的支持。兩大基金會低調而持續的投入，為此次跨界合作奠定穩定基礎，也讓公益不再只是短期活動，而能成為日常選擇的一部分。