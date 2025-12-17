好吃到受不了？小貓吃飯「尾巴狂搖」可愛模樣融化人心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪進食的可愛模樣引起網上熱議，這隻小貓在享用罐頭時，尾巴不斷翹起晃動，形狀宛如在替食物按讚，逗趣畫面讓不少網友的心瞬間融化，忍不住直呼「這根本是吃到心坎裡的反應！」。

據了解，該名飼主在家中飼養了一隻名叫「鼻鼻」的小貓，牠最大的特徵是擁有罕見的麒麟尾，尾巴末端自然分叉，看起來格外醒目，雖然外型與一般貓咪不同，但牠的行動與生活完全不受影響，依舊性格親人，活潑又好動。

廣告 廣告

「鼻鼻」專心吃著牠最愛的飼料，一邊瘋狂搖動尾巴，仿佛在說自己非常滿意

(示意圖/Unsplash)

事發當天，「鼻鼻」正專心吃著牠最愛的飼料，隨著香味四散，小貓的情緒明顯高漲，只見牠一邊埋頭進食，一邊讓麒麟尾高高翹起，還隨著咀嚼節奏微微擺動，尾巴分叉的角度看起來就像比出一個「讚」的手勢。

飼主見狀立即將這起趣事分享至網路，引來了大量網友討論與留言，不少人笑稱「也吃得太開心」、「這頓飯看得出來真的很美味」、「不用問口味，尾巴已經說明一切」，此外也有網友分享，自家貓咪在吃到喜歡的食物時，也會不自覺甩尾或翹尾，認為這些細微反應正是貓咪最真實的情緒流露。