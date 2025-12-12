好吃嗎？ 「排骨雞蘿蔔糕、麻辣燙泡麵＋豆漿」 口感曝

蘿蔔糕也有排骨雞泡麵口味，民眾曝真實口感。（圖片來源／TVBS）

排骨雞泡麵蘿蔔糕、麻辣燙泡麵加豆漿、顛倒雪糕、咖啡奶酒口味乖乖等創新怪奇美食，近期在市場掀起一股熱潮！其中最受矚目的排骨雞泡麵口味蘿蔔糕，在部分通路分店甚至賣到缺貨。網友分享在麻辣燙泡麵中加入豆漿，形容有如「麻奶鍋」口感，也引發熱議。這些突破傳統的美食組合，正吸引民眾紛紛嚐鮮體驗！

蘿蔔糕也有排骨雞泡麵口味，民眾曝真實口感。（圖片來源／TVBS）

近期，一系列創新怪奇美食席捲市場，引發民眾熱烈討論與搶購潮。其中最受矚目的是排骨雞泡麵口味醬香蘿蔔糕，因獨特風味在部分通路分店賣到缺貨。另一項引起網友熱議的創意吃法是麻辣燙泡麵加豆漿，被形容為「麻奶鍋」口感。此外，市場上還出現了顛倒雪糕及咖啡奶酒口味乖乖等新奇產品，這些突破傳統的美食組合正吸引許多人嚐鮮。

廣告 廣告

這款排骨雞泡麵口味蘿蔔糕煎至金黃酥脆，表面呈現微微赤色，即使未添加任何調味料，蘿蔔糕本身顏色就較一般蘿蔔糕偏深。有民眾表示，這款蘿蔔糕口感綿密且帶有鹹香味，最特別的是不需要再沾任何調味料，調味已經剛剛好，若再沾可能會太鹹。當得知這是味味A排骨雞麵口味時，民眾恍然大悟，難怪吃起來有種特殊風味。這款創新蘿蔔糕在網路上引起熱烈討論，多家量販店分店已經完售，其他賣場也準備進貨因應市場需求。

排骨雞麵蘿蔔糕，現場煎到赤赤，民眾說味道很足夠。（圖片來源／TVBS）

除了排骨雞泡麵蘿蔔糕外，另一項網路爆紅的創意吃法是麻辣燙口味泡麵加入無糖豆漿。網友分享稱這是「神級吃法」，加入豆漿後整碗泡麵就像在吃麻奶鍋，湯頭喝起來又像豚骨湯。有民眾嘗試後表示，加入豆漿後喝不出豆漿的味道，但鹹味明顯降低，且喝起來較有飽足感。另一位民眾則認為，這樣的組合讓原本鹹味十足的泡麵變得不會太鹹，並帶有豆香口味，很像麻奶但不是牛奶的風味。

麻辣燙泡麵加上無糖豆漿，網友說像麻奶鍋or豚骨味湯頭。（圖片來源／TVBS）

這股怪奇口味商品的熱潮還延伸至其他食品。超商推出的「布丁變丁布」顛倒雪糕，以及賣場銷售的咖啡奶酒口味「大人味乖乖」，都是打破大家對美食既有印象的創新產品。這些新奇的食品組合正吸引越來越多民眾前往嚐鮮，體驗不同於傳統的味覺享受。

更多 TVBS 報導

安心喝豆漿！大豆異黃酮作用溫和 停經婦女可多攝取植物性蛋白

小孩不吃早餐怕營養不足 營養師大推「牛奶」：迷你能量包

普發1萬到手！李來希早餐嗨點「豆漿配蔥蛋燒餅」：夠吃200天

從歐美紅到台灣！譚敦慈曝隔夜燕麥罐加1物：完美吸收的營養

