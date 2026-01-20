好吃簡單、賣相又佳！西班牙海鮮飯

西班牙海鮮飯（電鍋版）

之前公司辦活動，跟著去料理教室學了這道海鮮飯外籍老師上課時，用了一個超級大鐵鍋（盤）來料理，瓦斯爐還要同時開兩爐才行，並介紹說在他家鄉都是這麼做的那...那.....沒有超級大鐵鍋的人不就不能煮海鮮飯了？！別擔心，利用電鍋，也能做出個電鍋版的西班牙海鮮飯，成果很令人滿意唷！好吃簡單、賣相又佳，端上桌，眾人必定會“哇”一聲，來作回應不信？那就來試試吧～～

食材

米, 1.5杯

中卷, 1隻

蛤蠣, 20顆

蝦, 6尾

白酒, 10cc

洋蔥, 50g

紅黃椒, 各50g

番茄泥, 50g

毛豆, 20g

蒜頭, 3瓣

番紅花, 1小匙

匈牙利紅椒粉, 1小匙

薑黃粉, 2大匙

橄欖油, 2匙

檸檬汁, 半顆

鹽, 適量

水, 依實際情形

料理步驟





步驟 1：備妥各項食材。先將米洗淨，泡半個鐘頭；中卷去皮切塊、蛤蠣洗淨、蝦去腸泥，準備製作海鮮高湯





步驟 2：製作海鮮高湯：取一玻璃碗，內放蛤蠣、蝦子、中卷，淋上白酒，放入「大同智慧ＡＩ電鍋」中，外鍋放1.5杯水，蓋上蓋子，按選擇鍵選至『加熱蒸煮』模式，再按下開始鍵，進行蒸煮





步驟 3：利用等待蒸海鮮的時間準備其他食材：洋蔥、紅黃椒切小塊；蒜頭切末；新鮮番茄去籽，用食物處理機（或果汁機）打成泥備用；番紅花加少許熱水泡開





步驟 4：海鮮食材蒸熟後，將碗裡的海鮮料、湯汁分別取出備用





步驟 5：浸泡過的米瀝乾，放入內鍋，然後加入泡過的番紅花、薑黃粉、匈牙利紅椒粉、紅黃椒、洋蔥、毛豆、蒜末、橄欖油、鹽、海鮮高湯、番茄泥、水（注意：1.5杯的米，內鍋放1.5杯水來煮，所以海鮮高湯＋水＝1.5杯水量，此時飯會偏硬、但加上番茄泥及蔬菜的水分就會剛剛好），稍微將鍋內食材拌勻





步驟 6：外鍋放1杯水，蓋上鍋蓋，按選擇鍵選至「飯(快煮)模式」,再按開始鍵進行烹煮。完成警示音響起後，趁熱拌入海鮮料，再蓋上鍋蓋燜個5分鐘就完成了





步驟 7：食用時淋點檸檬汁更增添風味！道地的西班牙海鮮飯，會加入番紅花，但若取得不易，只加薑黃粉也可以，米粒一樣會變成有趣的黃色唷！另外，番紅花有通經、促進子宮收縮的作用，故孕婦不宜，愛注意

