好吵！60台改裝車「車聚」不熄火 警拔槍喝止

警方拔槍喝止！31日晚上9點多，警方接獲通報，新竹市體育場的地下停車場有將近60台的改裝車輛聚集，巨大引擎聲，加上使用重低音音響播音樂將近2小時，讓附近居民被吵到受不了，員警到場驅趕，車友們完全不理會，還做出拉轉挑釁，因此讓警方一度拔槍喝止。

停車場內滿滿改裝車聚集在一塊，就知道他們並不是真的來停車，而是在車聚。員警：「熄火，全部熄火，現在全部熄火。」

轟隆隆的引擎聲和超大聲的音樂，員警拿擴音器但根本壓不過。車聚車友：「就有兩三台，那個不認識，不知道是誰的朋友，下來在那邊衝來衝去，然後車子又比大聲的。」

被盤查的車輛不但都不熄火，還做出挑釁，因此員警決定拔槍喝止。趕緊疏散吵鬧車聚，還拉轉挑釁，有夠囂張。附近居民vs.記者：「因為那是公共場合，人家要停車啊，（怕會不會這樣影響到別人），應該會啊。」

事發就在31日晚上9點多，有將近60台車來到新竹市體育場的地下停車場聚會。甚至帶著重低音喇叭，把停車場變身夜店，狂炸音樂超過兩個小時，這聲量加上回音效果，讓附近居民真的凍未條。附近居民：「畢竟那是停車場，不是給你喧嘩、玩音響的地方。」

新竹市東門派出所所長王新弘：「並針對現場聚集車輛，予以盤查抄登資料，當場告誡勿有妨礙安寧行為，後續有關車輛改裝排氣管，及噪音違規部分，將函請監理及環保機關裁處。」

根據了解，當天車聚本是要在戶外舉辦，不過恰巧碰上下雨，才改到室內停車場，但不管地點在哪，違法車聚製造噪音都已經觸犯法律，最高可罰36000元，就是要讓車友們學乖別再皮。

