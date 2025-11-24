「好咖」雲集世界冠軍加持 高雄咖啡節兩天逾五萬人爆棚
[Newtalk新聞] 高雄市政府觀光局主辦「2025 高雄咖啡節」上週末在凹子底公園飄香登場。今年集結60間咖啡、美食甜點品牌與神農市集小農店家80攤，總共140間攤位共襄盛舉，加上「好咖雲集」，多位高雄世界冠軍咖啡師、金牌名店加持，2天活動吸引超過5萬民眾到場。邁入第二屆的高雄咖啡節，已展現亮眼觀光效益，不僅作為推廣在地特色咖啡產業、活絡商圈經濟的平台，更成為一張具獨特香氣的「高雄城市名片」，吸引國內外觀光客，深度體驗高雄的咖啡文化與生活風格，進而成為城市行銷的重要亮點之一。
「2025 高雄咖啡節」不僅咖啡飲品、精品咖啡豆、麵包、甜點等買氣超旺，更直接帶動神農市集業績，整體銷售較上一季成長近三成，活動人潮也與鄰近的演唱會相互呼應加乘，幅射至巨蛋、義享與美術館周邊商圈。
觀光局長高閔琳表示，咖啡已是現代人日常生活當中、每一天早晨開始，不可或缺的重要存在，咖啡產業不僅象徵品味與生活美學，更代表城市文化厚度的累積；近年不只是老饕、咖啡迷，「跑咖」也成為年輕人喜歡的旅遊方式，透過造訪每一家特色咖啡館，進一步探索城市的山區海角各個角落。
2025 高雄咖啡節以「職人手作、咖啡文化、美感生活」為策展核心，結合風格咖啡品牌與神農市集小農展售，兩日吸引超過5萬名民眾參與，超過上屆盛況，多家咖啡品牌預先準備2至3倍貨量，仍不足以應付川流不息的人潮，許多名店早早完售，整體業績提升3至4成。特別感謝「高雄市咖啡茶品產業推廣協會」協助邀請高雄咖啡職人與優質店家，使本屆咖啡節不僅冠軍雲集、含金量十足，更規劃多場咖啡講座，從專業角度分享咖啡產業分布、藝術美學與烘焙知識，帶領咖啡饕客及民眾，深入瞭解咖啡產業知識，也藉此推廣高雄優質的咖啡文化。
台灣首位獲得世界SCAE(Speciality Coffee Association of Europe)文憑的咖啡專家、愛奇諾直火烘焙製造所創辦人黃柏勳表示，很開心能參與本屆高雄咖啡節，為讓更多人感受咖啡風味的細緻層次，特別推出包含三款不同風味的「Shot風味杯」，民眾可依盒上風味資訊循序品嚐，進而辨識每款咖啡獨有的香氣與特色，希望透過這次活動，讓大家更輕鬆走進咖啡世界。
2014 WCRC世界盃咖啡烘豆冠軍賴昱權表示，咖啡節是最佳的充電機會，看到大家品嘗咖啡後的滿足，那份感動比世界冠軍的獎盃更真實。來自桃源區的漓咖啡表示，特別感謝觀光局推動咖啡節，讓山城咖啡能走出部落，直接與城市對話，每一杯被品嚐的咖啡，都是對原鄉最大的肯定，也歡迎更多人循著咖啡香氣造訪桃源，親身感受山林間的慢活與美好。
活動第二天，也有來自北部的法國籍遊客特地南下，在品嚐高雄在地精品咖啡和法式甜點後讚不絕口；來自台中的黃小姐則說，趁星期六南下高雄聽演唱會，隔天順道到來高雄咖啡節走走，體驗城市的悠閒與咖啡香氣，演唱會當天住宿高雄一晚，隔天又可搭乘大眾運輸造訪各景點，行程安排方便又充實，這趟高雄週末小旅行真的令人感到非常放鬆、格外滿足。
在高雄科技大學學習中文的日籍學生們也聞香而來，在市集裡面嘗試各產區的咖啡飲品、烘焙甜點，直說非常有趣，在日本都無法這樣一次體驗這麼多好喝的咖啡，搭配舒適的天氣，是很棒的高雄生活體驗。
觀光局補充，期盼透過「高雄咖啡節」推廣高雄在地咖啡品牌與特色店家，展現高雄城市的觀光新魅力，更進一步關注並支持高雄原鄉及城市咖啡文化；而茂林、桃源、那瑪夏3個原鄉的咖啡館，均以在地建築語彙塑造特色，每一間都值得親自造訪，不僅能品嚐到擁有獨特風土的極品咖啡，更能感受原住民部落熱情款待的文化氛圍。
接下來12月的高雄也是精彩不斷，「野趣東高雄–杉林場」、「高雄聖誕生活節」及卡司堅強的「高雄夢時代跨年晚會」等活動，誠摯邀請海內外遊客與市民，歲末年終一起到高雄歡度美好時刻。
