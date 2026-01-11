好地方協進會攜手鳳西獅子會、聖皇科技《穿越三國》做公益 結緣高雄東照山關帝廟廣場

記者鍾和風/高雄報導

今(11日)在高雄東照山關帝廟廣場，在關公為民眾指路、諸葛亮介紹攤位、小喬親手遞上結緣扇...，親子走進了高雄市好地方協進會攜手鳳西獅子會、聖皇科技公司辦理的《穿越三國趴踢》，以別開生面、穿越三國意象的市集，結緣高雄東照山關帝廟廣場的公益派對。

主辦單位代表一起上香祈福。(圖/鍾和風)

《穿越三國趴踢》不只是市集，更是一趟穿越古今的活動。現場超過40個愛心義賣攤位，美食、手做、咖啡香...，美食飄香在空氣中；跑，孩子拉著爸媽衝向點心攤，長輩坐在舞台前輕輕打拍子，整個廣場像被幸福包圍。音樂、命理、療癒力，惜福攤位全都齊聚。舞台上，Talent薩克斯風樂團、靈犀姑娘、哈比重樂團、二胡廖老師、魔笛朱泰深輪番獻藝，優美旋律在廟埕間流轉。邱柏維老師帶著五位不同領域的命理老師耐心傾聽，提供民眾指引與新年祝福，還有臼井靈氣的舒壓體驗，讓身心靈得以紓壓釋放。現場書法老師揮毫，將「平安喜樂」寫上結緣扇。

做公益，結緣高雄東照山關帝廟廣場。(圖/鍾和風)

一位穿著古裝牽著幼童的爸爸笑說：「我今天不是來逛市集，是帶孩子來當一次三國英雄做公益的。」隨後牽著孩子認真挑選義賣品，還不忘和路過的「關公」合影留念，寓教於樂。許多參加的民眾，在離場時都帶著笑容說：「原來公益，可以這麼好玩。」

高雄東照山關帝廟主任委員潘獻有與關公。(圖/鍾和風)

當夕陽慢慢落在廟埕屋瓦，最後一首樂曲緩緩結束，許多民眾仍依依不捨地合影留念。孩子手中握著寫有「平安喜樂」的結緣扇，大人心中則多了一份踏實與喜悅，今天和家人親友不只是逛市集，而是一起參與了一場有溫度的公益活動。

優質廠商設攤做公益。(圖/鍾和風)

高雄東照山關帝廟主任委員潘獻有說：「我們希望大家想到公益，不再只想到捐款，而是會想起這樣一個有笑聲、有溫度、有回憶的溫暖活動。」感謝每一份讓愛成真的力量，特別感謝各個協辦單位。

主辦單位表示，選在東照山關帝廟舉辦，就是希望透過三國主題與關聖帝君的忠義精神，傳遞「行善不分大小，心意最為珍貴」的理念。今日活動所得將全數捐贈給高雄東照山關帝廟文教仁愛慈善會及善慧恩社會慈善基金會，未來也將持續以創意結合公益，讓更多人一起走進公益、參與活動，讓愛在高雄持續擴散，讓溫暖走進每一個需要的角落。