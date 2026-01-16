好多人都唸錯！肯德基蛋「撻」不唸ㄊㄚˇ 正確讀音曝光

生活中心／陳慈鈴報導

肯德基無預警宣布停賣蛋撻，掀起一波搶購潮，真相曝光後被罵爆。（圖／翻攝自肯德基臉書）

肯德基昨（15）日無預警宣布，經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。消息一出，立即引起消費者恐慌，前往門市搶購，讓很多第一線人員苦不堪言。結果有店員就跳出來揭露真相，表示是一種行銷手法，實際上並不會停售，只是更換塔皮而已。這波操作讓很多喜歡蛋撻的民眾，感到氣憤不已，相關討論持續發酵。關於蛋撻的正確讀音也曝光了。

肯德基今日正式說明，經典原味蛋撻已正式下架，不再販售，並推出全新的「原味蛋撻－超極酥」，從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

消息曝光後，立刻引起眾人怒火，紛紛痛罵，「把消費者跟自家一線員工當白癡」、「其實可以直接說要換塔皮，不是用這種方式騙流量」、「這種爛梗玩不膩嗎？還是都用了同一家行銷？爛透了」、「賺了流量賠了信任」；還有人替第一線的店員抱屈，目睹一名長者要買蛋撻卻買不到，「你們這樣子行銷搞得第一線人員很委屈耶！老奶奶可能不懂你們有宣傳說蛋撻目前沒囉！宣傳搞成這樣子也真是搞笑！」「是不是在拐客人去清庫存！對於昨天瘋狂排隊的客人怎麼解釋？整屎（死）現場工作夥伴！」​

撻的讀音為「ㄊㄚˋ」，唸四聲，而非三聲。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

至於蛋撻的讀音該怎麼唸呢？根據《教育部重編國語辭典修訂本》顯示，撻的讀音為「ㄊㄚˋ」，唸四聲，而非三聲。很多人知道以後才恍然大悟，原來自己一直以來都唸錯了。

