好多人領到了！普發一萬入帳「為何還沒收到？」 財政部解答了

財經中心／陳慈鈴報導

普發1萬元持續入帳中，提醒完成登記的民眾可以補登存摺或是登入網路銀行查詢。（示意圖／資料照）

普發1萬元持續入帳，在社群平台上可以看到許多民眾曬出入帳截圖，開心分享拿到錢了。但也有民眾早早就完成登記，卻沒有收到款項，不知道是哪個環節出了問題；對此，財政部今（12）日也解答了，並呼籲民眾耐心等待入帳。

財政部表示，普發現金1萬元首批11月12日入帳！如果民眾是直接入帳特定對象，或採登記入帳於11月5日至11月10日完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自11月11日晚上6時起至11月12日依各家銀行作業陸續入帳，快去補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳！

財政部說明，1萬元直接入帳免登記對象包括領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。

財政部進一步說明，以海外帳戶、匯票或支票領取者；勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶者；近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象。低收、中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收人老人生活津貼」者才是。身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補助費」者才是。

關於有民眾表示「為什麼我還沒收到？」財政部解答，各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

財政部提醒，自11月13日零時起，可進入官網 https://10000.gov.tw【查詢登記結果】，輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形。若顯示「款項已於 11 月 12 日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」，屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳；「入帳失敗或核驗失敗」，請重新登記或改以ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。

