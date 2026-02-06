好多金大爆發 好市多會員掀升等潮 5

CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導

美式賣場好市多Costco會員分為「金星」與「黑鑽卡」兩種類型，黑鑽卡會員每年最高可獲3萬元回饋，以及聯名卡2％的好多金，消費愈多累積愈多，會員們大讚超划算。有會員在社群分享，使用富邦聯名黑鑽卡在好市多賣場消費，結帳紅利直接折抵1仟多元，省錢太有感。貼文引發網友共鳴，不少人表示回饋比往年多一倍，優惠更大，不少會員心動打算升等黑鑽卡。

好市多會員回饋金主要分為「黑鑽卡2%消費回饋」與「富邦聯名卡好多金」。黑鑽卡結合富邦Costco聯名卡可達到最高回饋。黑鑽卡享賣場2%回饋（年上限3萬元），聯名卡於店內消費享2%好多金、線上購物3%無上限，自助加油3%，兩者合併最高享5%回饋。

一名會員在臉書社團「好市多商品資訊分享」PO文指出，在賣場藥房結帳紅利扣抵1000多元，才想到現在富邦黑卡的額外回饋是2%，以前覺得回饋紅利從國泰卡的1%到富邦卡的2%無感，果然要直接一次扣才有感，一年累積下來，雖然不是什麼大戶，但其實回饋蠻多的，一個月可以去採購1至2次。

許多會員分享使用回饋情形，有網友表示，買dyson一次把6000多紅利折抵超爽；有些人是會幫親朋好友結帳，一年大概可賺到7000至8000的回饋；有人說，常常會忘記好市多還有回饋，每次年初一次折抵掉都很小確幸；還有看到留言檢視自己消費累積，發現好多金加黑卡2%有10000多，直呼好可怕到底都買了什麼。

會員們討論發現，黑鑽卡的回饋更多，吸引不少人想升等，網友指出，有些人可能是要黑卡的額外福利，像之前抽活動名額黑卡可抽數量會比較多；還有人說，感覺不用黑卡少拿好多回饋。

