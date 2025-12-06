好多「野生明星」多沒！高雄人狂PO集郵照 他驚見朴寶劍

韓星朴寶劍。（圖／翻攝自IG bogummy）





第10屆亞洲明星盛典《2025 AAA》（Asia Artist Awards）頒獎典禮將於今（6日）在高雄世運主場館舉辦，4日起許多韓星陸續抵達高雄，許多粉絲在街頭上紛紛捕捉到「野生明星」，激動PO網。

有網友在社群平台Threads上發文表示，在高雄六合夜市看見一位韓星，許多粉絲上前合照，網友解答是在《苦盡柑來遇見你》飾演「夫商吉」的崔代勳，還有網友在六合夜市遇見JYP男團Kickflip成員、歌手李俊昊等人。

還有網友昨日晚間9時許在高雄市青年一路的「柏弘肉燥飯」巧遇韓國演員朴寶劍，開心合照PO網，引發一片羨慕聲，還笑稱「拍的就像是跟麻吉（朋友）吃宵夜」的感覺。

有網友在百貨公司中的超市巧遇MEOVV 中的Sooin跟李嘉元，打電話詢問其他團員要買什麼，除了被網友捕捉到他們買御前上茶的飲品「無糖的抹茶、抹茶拿鐵、抹茶咖啡」，還在COCO買了2號飲料「28茉輕乳茶」。

還有網友目擊團體ADP的Tarzzen、Bailey在便利商店出現，還買了飲料、餅乾給一旁的粉絲，展現超親民態度，現場粉絲也非常有秩序沒有出現推擠。

