即時中心／顏一軒、許雯絜報導

近期有中配因協助孩子寫作業產生怨懟，竟在社群平台發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」引發輿論譁然。對此，內政部長劉世芳今（19）日霸氣回嗆，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正體字」。





今早9時，劉世芳前往立法院內政委員會，針對「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」一案進行專題報告，並在會前於紅樓地圖區短暫接受媒體聯訪。

記者提問，有中配在抱怨寫簡體字，希望未來統一之後就可以寫簡體字？對此，劉世芳尚未等媒體問完，就嚴正對此不實說法表達駁斥。

她強調，沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正體字。





原文出處：快新聞／好大口氣！中配竟謬稱「快統一可寫簡體字」 劉世芳一句話嗆爆了

