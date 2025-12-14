好大口氣！賴清德挺中配大啖私房麵 鄭麗文竟稱作戲：要幫總統上憲法課

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

總統賴清德日前前往台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪中配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃，讓郭明華大讚「有愛的政府才讓我好命」。不過，國民黨主席鄭麗文今（14）日聲稱此舉為「廉價作戲」，並誇下海口稱她願意幫賴總統上一堂憲法課。





今早10時40分，鄭麗文、不分區立委兼國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉、屏東縣議長周典論等人，共同前往公勇路出席屏東縣黨慶活動，並於會前接受媒體聯訪。

針對賴總統拜訪中配經營的麵店，鄭麗文聲稱，中華民國憲法是一個非常保障、尊重人權的憲法，民進黨不要只要利用中華民國4個字，而對憲法的精神與價值視而不見，每天都把中配視作特定族群，不斷歧視、剝奪他們的人權，甚至把他們「個個」都貼上標籤，彷彿是中共同路人，這一切都沒有任何的法律基礎。

鄭麗文又稱，「如今，再一次廉價的作戲，吃一碗麵就可以掩蓋侵犯人權、歧視特定族群的做法嗎？賴總統與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神，「如果你看不懂中華民國憲法的話，我願意幫你上課」。

事實上，賴清德此行前往郭明華的麵店拜訪，就是為了親自表達力挺中配之意，郭明華也給予好評，大讚「有愛的政府才讓我好命」；而賴總統也說，台灣就是多元文化、台灣愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎，只要認同台灣，在台灣打拚，就是這個國家的主人。

總統賴清德日前親自前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵養大三個孩子、撐起一家四口的中配老闆郭明華。（資料照／總統府提供）

郭明華來自河南開封，20多年前從河南嫁來台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，拉拔3個孩子、撐起一家四口。在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣阿信，不屈不撓的堅毅精神感動許多人，鄰居都稱他「雙連阿信」。

郭明華來台定居迄今，已經深耕台灣超過20年，影片中郭明華直言，「我就說中國是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」， 一席話令人動容，而對總統親自拜訪也相當感動，甚至更吸引不少慕名而來的民眾，指名要點「總統套餐」。





