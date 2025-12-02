好大官威？北市專委稽查環南市場遭爆「抬腳踢攤位」 蔣萬安認不妥

台北市議員洪婉臻質詢。廖瑞祥攝



台北市環南市場日前發生火警，市場處近期連日派員加強稽查。不過，民進黨市議員洪婉臻今（12/2）日在市政總質詢中踢爆，市場處何姓專委在巡查時用腳踢攤商流理台，她痛批「可以這樣嗎？」並要求何姓專委道歉。何也坦言動作不OK願意道歉，但強調他跟攤商都是好朋友，這幾年都在第一線幫忙爭取費用。

洪婉臻今在質詢時播放影片顯示，稽查人員先移動攤位左上角的流理台，接著何姓專委走到另一座銀色流理台前，竟直接抬腳往後踢開，旁邊同仁見狀則立刻上前調整位置。攤商看到畫面十分心痛，直言生財工具被踢，心都碎了，「我們也是人，不是次等攤商，為什麼不能將心比心？要被這樣對待」



洪婉臻指出，環南市場最近才發生火災，但市場處人員事後卻不是調查起火原因，反而對二樓攤商進行突襲式檢查，使許多攤商在社群群組抱怨「每天來耍官威」。她批評，影片裡的行為讓人看了更加憤怒，而其他工作人員竟然像「小弟」般默默移動桌子，沒有人制止。

何姓專委被點名後，也在議場中站上備詢台道歉。他表示，自己的確在執勤過程中有不適當的動作，市場狀況繁複，並非完全掌握，「如果讓業者產生不好的感受，我願意向業者道歉」。他強調自己多年來與攤商關係良好，也持續協助爭取相關費用。

台北市長蔣萬安則回應，從監視器畫面看來，用腳踢攤位設備確實「不妥」，市府內部已對該名專委做出嚴厲告誡，希望市府同仁必須秉持服務市民的態度。市場處長黃宏光也說，這部分第一時間有請專委說明，確實行為不妥，未來也會加強內部訓練。

