好大的官威！千萬放貸翻臉 前刑事局副座餐廳恐嚇女董「找證人咬死你」

前刑事局副局長、警政署三線二星警官黃建榮3年前借給答姓女友人一筆1000萬元債務，每月月息1.5分，答女無力償還，黃建榮竟在餐廳用餐時對他出言恐嚇，答女事後報警，黃男遭台北地檢署搜索約談後以50萬元交保，北檢4日依恐嚇等罪起訴黃建榮，並以其公務員身分建請法院加重量刑。

黃建榮曾擔任刑事局副局長，風光官途卻因涉入88會館案慘遭拔官，後轉任警政署專門委員，但他仍不愛惜羽毛，2022年5月間，黃建榮從女友人林秋宜口中得知逸居公司負責人答苡青急需用錢，因此心起動念，先向李姓女友人無息借款1千萬元，再將該筆款項借給答女，雙方約定利息為每月1.5分，答女則交付逸居公司開立的1千萬元支票作為借款擔保。

2022年5、6月間借款清償期屆將至，答女無力清償，請求黃建榮再延長1年，黃答應，但利息給為每月月息2分計算，且答女必須先行交付第2次借款利息支票才能延期，答女因而以逸居公司名義重開240萬元支票，繳付第1年借款的利息給黃建榮。

2022年11月間爆發88會館案，黃建榮擔心自己在外放款的事情遭到調查，於2023年間8月25日晚間，在台北市大安區金華街餐廳「老優雅」恐嚇答女：「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到2024年7月1日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，隨時找證人作筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」

黃建榮的話語字字帶有威嚇意味，讓答女心生畏懼，3天後透過姪子交付1100萬元支票4張給黃，黃則返還1000萬元支票及240萬支票給答女。

事後答女赴派出所報案才讓此事曝了光，台北地檢署今年5月指揮內政部警政署督察室及法務部調查局臺北市調查處，約談黃員及林姓女友人等6名被告到案，複訊後諭知黃建榮50萬元交保，並限制出境出海。

北檢4日依妨害自由等罪提起公訴，並以黃建榮公務員身分，建請法院加重其刑。



