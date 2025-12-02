好大的狗膽！狗狗不滿主人餵貓，竟把主人反鎖在門外。圖／翻自《每日郵報》

英國西米德蘭茲郡（West Midlands）近日有一隻狗狗，遭到主人指控，因不滿主人外出餵貓，結果狗狗就趁主人不注意時，直接把門關上，讓主人直接被反鎖在外。

據英國《每日郵報》報導，飼主梅西（Callum Maisey）「指控」，日前他需要到室外餵貓威利（Willy），於是走出家門，狗狗「泰迪」（Teddy）緊跟在後。沒想到泰迪竟然熟練的，直接把大門的鎖拉上，由於梅西沒帶鑰匙出門，想說「出去一下就回來」，誰知泰迪直接把門關上，害梅西無法進家門。

監視器畫面可見，梅西聽到大門鎖上的聲音，知到的泰迪幹的好事，於是當場咒罵泰迪，然後再去餵貓。後來梅西找到方法回家，梅西說，泰迪真的是個麻煩精，但讓梅西更沮喪的是，他後來發現貓咪威利根本沒在室外，而是乖乖待在室內，換句話說，梅西被泰迪白白鎖了一次。

過去也曾有飼主發生過類似情況，有飼主要去櫥櫃裡拿個東西，卻被自家狗狗「關」了起來。原來是飼主在櫥櫃時，狗狗跑過來，剛好踢到門外放置的立鏡，導致立鏡倒了下來，並剛好卡住門板，就不小心把主人關起來了。



