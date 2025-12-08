好大的膽子！中國機器人踢爆老闆，整個人重摔在地。圖／翻自微博

中國深圳「眾擎」機器人公司，近日進行一項「大膽的實驗」，讓機器人直接踢爆公司CEO趙同陽，只見趙同陽被踢到整個人重摔在地，完全無法反擊。

進行試踢的是深圳眾擎機器人於本月2日發佈的新產品「T800」，身高173公分，體重75公斤，售價18萬人民幣起（約新台幣79萬元）。這次眾擎發佈的影片中可見，趙同陽全身穿護具，直接與T800對戰，但趙同陽完全不敵T800，只見T800多次高抬腿，還能迴旋踢，接著就直接把趙同陽踹飛，導致趙同陽重摔在地。

趙同陽事後說，如果他沒穿護具，一定會被踢到骨折。網友們看完影片後則紛紛直呼：「對老闆的怨念到底有多深？」、「這是假實驗，真趁機報復老闆吧！」、「臥槽！」、「大家都不怕被解雇。」

眾擎宣稱T800基於人體工程學原理與多場景作業需求，並採用仿生設計，復刻人類手部運動軌跡，集成觸覺傳感系統與精準力控技術，可切換重物抓取等強力型操作與精細分揀、物品遞送等高精密度作業模式。除此之外，眾擎機器人也不斷進化中，今年1月機器人SE01在深圳街頭，能自如散步如真人；接著在今年2月，眾擎公布最新研發的機器人，已成功完成全球首例人形機器人前空翻特技。



