好大一把勇者劍推新單曲《伊迪爾特Idiot》 以夏季戀愛趕走冬日寒流

CNEWS匯流新聞網影劇中心／台北報導

樂團「好大一把勇者劍」完成首次北中南巡迴專場後，延續夏季演出的熱度，正式推出新單曲《伊迪爾特Idiot》，並於官方YouTube公開以巡演現場影像剪輯的 Live MV，呈現專場中最真實的演奏狀態與台上、台下的互動。

針對歌曲名稱，團員分享原本想直接以《白癡》作為曲名，呼應熱戀時不顧一切的衝動與傻勁，但因過於直白，最後改以諧音方式以《伊迪爾特》搭配英文 IDIOT 呈現，使歌曲氛圍更為平衡。吉他手 Ken 提到創作靈感來自他與女友在沖繩留學期間的相處經驗，當時宿舍陽台間設有逃生梯，成為兩人常談天的空間。他笑說，那段時間會以「放下你的梯子，公主殿下」作為通關密語，讓兩人得以在陽台相見。

主唱博淮也談到歌詞來源，提及其中一句「送給你的傘快來不及」源自自身的年少戀愛記憶，將當時的慌亂與真實情緒寫入歌中。在錄音階段亦發生有趣插曲，貝斯手語婕錄製合音時多次嘗試未能滿意，最後改以跪姿錄音才找到適合的音色，讓團員忍不住討論未來是否要在演出時替她準備椅子。

此次巡迴亦邀請友團「阿克沃」共同演出，限定合作曲成為三場專場的亮點之一。樂團也在演奏與對話之間加入漫才元素，嘗試以「漫才式音樂專場」呈現更多層次的內容。團員表示，這樣的安排雖然更具挑戰性，但能讓專場更具故事性，效果也獲得良好回饋。

觀眾若想重溫巡演現場，或希望在冬季感受夏季戀愛的活力，都可至「Sword of brave 好大一把勇者劍」YouTube頻道觀看《伊迪爾特Idiot》Live MV，體會樂團在巡迴中的能量與衝勁。

