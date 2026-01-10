好大一群！黃牛深夜亂入車道嚇壞駕駛 飼主挨罰了
屏東台一線潮州大橋附近，昨晚驚見一群黃牛逛大街，由於該路段車流量大且視線不佳，嚇得駕駛紛紛急踩煞車。潮州警方獲報到場，當起牛仔，花了一番工夫將牛群驅離車道。警方事後找到涂姓飼主，得知牛群衝破圍欄自己溜出去，依法告發飼主。
位在台一線屏東潮州大橋附近，昨晚9時30分左右，突然出現一群黃牛在車道亂晃，有的走在外側車道，有的走在中間車道，完全無視疾駛過的車輛，反而是不少駕駛見狀，嚇得緊急踩煞車避開。
由於該路段車流量大，且晚上視線不佳，有目擊者擔心安危，向警方通報。轄區潮州分局獲報，派員前往處理，先利用閃燈與指揮棒進行交管制，引導車輛避開，另外邊揮手吆喝，好不容易將淡定的牛群趕離車道，終於維持交通順暢。
警方根據線索，事後找到涂姓飼主，才得知牛群是衝破圍欄自己溜出去逛街。警方除了先依「道路交通管理處罰條例」第84條妨害交通對飼主開罰，由於飼主未善盡看管責任，導致動物遊蕩影響公共安全，後續將函轉屏東縣政府農業處，依《動物保護法》進行裁處。
