好天氣倒數！專家揭下波冷氣團「極凍72小時」

中央氣象署指出，今（15日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生，白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度，日夜溫差大。氣象粉專提醒，好天氣進入倒數階段，下一波冷空氣將從週日（18日）開始逐漸南下，這波冷空氣不僅強度較強，且影響時間較長，下週三到週五（21-23日）將是冷空氣影響最明顯的三天。

氣象粉專指出，好天氣將一路到週日。（圖／翻攝自氣象署）氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」全台受到偏東風影響，預估高壓迴流型態的偏東風環境大約可以持續到週六（17日）左右，中國北方蒙古、華北一帶雖然在未來2-3天內逐漸有新的冷高壓建立並且向東延伸，但是暫時還不會往南延伸影響到台灣。偏東風加上環境整體較偏乾，中高層的槽脊波動位置也都比較偏北活動，因此一直到週六台灣附近的天氣應該大致都是穩定的，預報上來看到了週五週六東半部降雨的機會略為增多，不過應該還是比較局部性，西半部則持續會是以多雲到晴的天氣為主。週六北部、東北部白天高溫可以到22-24度或以上，中部及花東地區高溫24-27度，南部高溫可能到26-28度或以上，不過配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區應該都還是有可能出現10度以下的低溫，提醒民眾多留意。

週日東北季風增強，冷空氣將一路影響到下週五。（示意圖／民視新聞資料照）

天氣變化的轉折點在週日（18日），隨著東北季風增強，大台北及宜花地區降雨將先增多；下週一、週二雨區擴大。冷空氣前緣於週日抵達，但「重頭戲」將從下週二（20日）開始，並一路持續到下週五（23日）。粉專強調，這波冷空氣影響時間相當長，強度預估至少達「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」等級，甚至有機會挑戰「寒流」，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。

