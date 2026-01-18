好天氣倒數！強烈冷氣團下週報到 低溫恐探10°C

【記者黃泓哲／台北報導】近日天氣明顯回溫，但氣象署提醒，這波溫暖好天氣即將結束。今(18日)各地白天多雲到晴，早晚仍偏涼，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區天氣穩定，白天感受相對舒適。氣象粉專也提醒，把握最後回暖時機，接下來天氣將有明顯轉變。

中央氣象署指出，明(19日)起東北季風逐漸增強，北部及東半部雲量增加，迎風面地區轉為局部短暫雨，其餘地區仍維持多雲到晴。氣溫方面，北台灣白天高溫略降約1至2°C，但整體降溫尚不明顯，清晨與夜晚仍偏涼，日夜溫差大。

真正的變天將落在下週二(20日)。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強烈大陸冷氣團將南下影響台灣，氣溫明顯下滑，低溫約10至13°C，北台灣及東半部降雨機率提高，天氣轉為又濕又冷。最冷時段預估落在下週三(21日)及下週四(22日)，且冷空氣影響時間長，可能一路持續到下週六(24日)清晨。

氣象專家吳德榮也提醒，這波冷氣團雖未達寒流等級，但因水氣多、風勢偏強，體感溫度會更低，北台灣特別有感濕冷。週三、週四高山3000公尺以上不排除有降雪機率。氣象單位呼籲民眾，留意氣溫劇烈變化，提前做好保暖與防雨準備。

未來溫度趨勢。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

