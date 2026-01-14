好天氣倒數！強烈冷氣團＋東北季風「這3天最凍」 濕冷低溫跌破10度

記者柯美儀／台北報導

把握晴朗好天氣！天氣風險分析師吳聖宇指出，下波冷空氣將在週日（18日）開始南下，強度可能達到強烈大陸冷氣團等級，並一路影響台灣到下週五（23日），最冷時段落在下週三到週五（21-23日），加上東北季風增強影響，週日起大台北、宜蘭至花蓮率先轉雨，下週一、週二降雨範圍擴大至桃園、台東及恆春半島。

冷空氣減弱 穩定天氣至週六

吳聖宇表示，今日白天冷空氣減弱，高壓出海轉為偏東風，這樣的穩定天氣可持續至週六（17日）。期間整體偏乾，西半部多雲到晴，東半部週五、週六（16-17日）降雨機率略增但屬局部。白天氣溫逐日回升，北部約22-24度，中南部及花東24-28度，但夜晚清晨受輻射冷卻影響，空曠地區仍可能出現10度以下低溫，日夜溫差大。

下一波冷氣團週日南下 下週三到週五最冷

吳聖宇指出，下一波冷空氣將從週日開始逐漸南下，冷空氣較強時間從下週二（20日）開始影響，並且一路持續到下週五，下週三到週五將是冷空氣影響最明顯的三天，要等到下週末（24-25日）冷空氣強度才會較為緩和，白天溫度回升，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫。目前預報的冷空氣強度至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級。

東北季風增強 下週轉濕冷

降雨方面，吳聖宇表示，週日起東北季風增強，天氣轉變，大台北、宜蘭到花蓮率先轉雨；下週一、週二降雨擴及桃園、台東與恆春半島，其它地區雲量增多。下週三至週五槽線南移、水氣明顯，北部與東半部持續降雨，中南部雲多偶有局部雨，山區雨勢較明顯，高山有降雪機會，整體偏濕冷。要到下週末乾空氣進入，天氣才會好轉，轉為乾冷。

今年首個熱帶性低氣壓生成 不影響台灣

吳聖宇表示，今年第一個熱帶性低氣壓（TD-01）今日凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有繼續發展為今年第一號颱風「洛鞍」的趨勢，預估未來將如先前預期在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣，外圍環流雲系則將在週末到下週一（17-19日）之間來到巴士海峽、台灣東南方外海。

