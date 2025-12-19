好天氣倒數！ 明起變天「低溫下探13度」

今（20日）各地白天舒適、早晚略偏涼，整體天氣好轉，不過氣象專家吳德榮提到，明天東北季風等級的冷空氣南下，平地低溫恐下探13度，要注意。

（示意圖／中天新聞）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」提到，今(20日)晨觀測資料顯示，中高雲正逐漸通過，伴隨降水回波，各山區、東半部及中南部平地有局部雨。最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(20)日中高雲正逐漸通過，北部平地先好轉，各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨、機率下午起亦逐漸降低；各地白天舒適、早晚略偏涼。

廣告 廣告

最新模式模擬顯示，明(21)日起「東北季風」等級的冷空氣南下(台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度)，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；下週一(22日)季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下週日、一中南部受輕微影響、晴朗穩定。下週二(23日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

最新模式模擬顯示，下週三至週五(24至26日)另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬比前波稍強1度，仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉“濕涼微冷”，中南部雲量略增、氣溫略降。

延伸閱讀

新光三越蟬聯台中地王！每坪現值238萬元 較去年上漲0.84%

禿頭基因藏家族史！醫：觀察4位親人可預測風險

台灣人只買這3家！機車市場暴衝成長 「這品牌」卻不妙了