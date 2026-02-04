好天氣僅3天！週五晚轉濕冷 最冷探10度以下
【緯來新聞網】今（4日）台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，白天氣溫比昨天高，穩定天氣可以持續到週五白天，週五晚間起鋒面通過，接著新一波強冷空氣南下，北部和東部恐轉陰雨並逐步轉冷，最冷時段將落在週六夜間至下週一清晨。
今天到週五白天，天氣回暖穩定。（示意圖／翻攝自pexels）
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五白天。預測台灣北部、東半部及澎湖地區攝氏20至25度，中南部地區高溫在攝氏21至29度之間。要注意的是，中南部日夜溫差增大，留意氣溫變化趨勢。另一方面，降雨部份，由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會；其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。
下一個天氣轉變點，預估在週五晚起至下週二期間，前後分別受鋒面接近並通過及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為首波寒流的機會；台灣中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其它地區會從整天冷轉為早晚冷。
這幾天適合年前大掃除、曬被。（圖／翻攝自林老師氣象站）
天氣風險公司分析師林孝儒也提醒，今天起至週五，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲的穩定天氣為主。週五晚間起鋒面通過，隨後新一波強冷空氣南下，北部與東部最快自週五夜間轉為陰有雨並逐步轉冷；中南部降雨以山區為主，平地多雲局部陰為主但同樣明顯轉涼。
研判本波最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，北部至東北部平地低溫約11至13度，中南部平地約12至14度；若配合輻射冷卻，沿海空曠與近山平地不排除下探至10度或更低的可能。而海拔3000公尺以上高山具固態降水（雪、霰）條件。此波冷空氣強度不排除達寒流等級；下週一白天起冷空氣才會逐步減弱、低溫緩回升。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
極凍探十度！金門低溫特報強風狂襲 周五變天再凍台
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（2）日發布最新天氣預警，受大陸冷氣團影響，金門地區明晨恐下探 10 度以 […]
今起3天好天氣！週六迎入冬第2波寒流 「低溫恐探6℃」強冷倒數72小時
今、明（4日、5日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；氣象署透露，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。氣象專家也提醒，今起3天全台預計將大幅回暖，是年前曬衣晾被好時機，預估在週五（2/6）晚起至下週二（2/10）會有一波強烈冷空氣襲台，低溫恐下探10度，有望成為入冬第2波寒流，示警民眾「強冷，倒數72小時」。
今明最冷！北部東部濕冷到週一 週末恐再探12°C
【記者黃泓哲／台北報導】大陸冷氣團持續影響，今（2）日全台明顯偏冷，新竹湖口清晨測得最低溫僅12.1°C，成為台灣本島最冷地區。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天水氣配合冷空氣，北部、東半部整天偏濕冷，白天高溫多在16至19°C之間，外出仍有明顯寒意，提醒民眾留意保暖。
明起至週五氣溫回升 北台灣週末迎8℃低溫
今（2）日清晨玉山氣象站下雪了，又化身一片銀白世界，今天北部、東北部和東部天氣偏冷，各地早晚也冷。不過從明天開始氣溫就會逐步回升，一直到禮拜五都會是穩定的天氣，要特別留意的是星期六又有強烈大陸冷氣團報到，氣象專家預估，屆時北台灣的平地最低溫有可能下探8℃。
明起連4天回暖轉乾！週末恐迎強冷氣團探11度 北東下週再降溫
氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，週二白天起冷氣團逐漸減弱，水氣減少，各地天氣漸轉好。除東北角至東部地區仍有局部短暫陣雨外，其他地區轉多雲到晴。氣溫部分，大臺北與東部因雲量仍多，溫度回升有限，高溫約21至22度、低溫約14度左右；中南部高溫約24～26度、低溫約...
厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝
氣象署表示，今、明(4日、5日)兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。不過氣象專家預估，週六至下週一（7至9日），這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率，本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下。（記者：簡浩正）
天氣》東半部局部短暫雨！周五入夜冰雨冷吱吱 一路凍到下周
由於大陸冷氣團影響，明（3）日宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，中部以北山區清晨亦有零星降雨機會，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。氣象署表示，周五晚至下周一白天（6日至9日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。
冷氣團減弱！今氣溫回升 「這些地區」雨彈來襲
氣象署說，今（3）日晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨中部以北山區亦有零星短暫雨。
影／美國佛州酷寒奇景！「鬣蜥雨」遍滿地面
[NOWnews今日新聞]美國遭遇強烈冬季風暴襲擊，不僅美東與美中出現罕見低溫與降雪，就連位於最南端且向來溫暖的佛羅里達州都未能倖免，佛州坦帕甚至觀測到降雪，南佛羅里達州的樹上，原先冬眠的鬣蜥也不敵冰...
明天天氣回溫北部可達21℃ 周五晚間冷空氣南下低溫探12℃
中央氣象署表示，大陸冷氣團預估影響至明天清晨，西半部低溫約攝氏13、14度，明天白天起冷氣團減弱，北部、宜蘭高溫回升至18至21度，中南部則約24至26度。氣象署預估，4日至6日各地天氣穩定、多雲到晴，局部地區留意日夜溫差大；6日晚間將有下一波冷空氣南下，北部率先降溫，先溼後乾，低溫下探12度，南部較晚降溫，7日晚間低溫約15度。
清晨最低溫10.6度！各地多雲到晴「西半部日夜溫差大」周末再轉冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.6度。氣象署表示，今天（4日）水氣較少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五白天（5日到6日）各地溫暖、水氣減少，周五晚起至周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷。
冷氣團減弱短暫回溫 「這天」起鋒面報到再轉冷
冷氣團逐漸減弱，水氣也同步減少。…
名間焚化爐爭議 民眾下跪求停建 農業部長：不會輕易讓優良農地做變更
南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府推動南投縣垃圾處理及再生能源中心，名間鄉新民村為選址之一，當地民眾強烈反對。農業部長陳駿季今天接受媒體聯訪表示，農業部會把關，不會輕易讓優良農地做變更。
一分鐘報天氣 / 週三 (02/04) 至週五冷氣團減弱、轉東風，各地回溫轉晴，週末新一波冷空氣影響
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣轉為受到高壓迴流帶來的偏東風至東南風影響，且整體水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲、穩定天氣為主；而花東地區因地形迎風，雲量時多並有局部短暫陣雨，西部晨間要留意有局部霧。各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱；預測北部至東部高溫20-24度，低溫約15-18度；中南部高溫約25-30度，低溫約15-19度。環境偏乾，清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大，請留意服裝調整。 目前預報顯示，週末隨著鋒面通過後，新一波冷空氣南下。預測北部與東部最快自週五夜間起轉陰有雨並逐步轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。預測北部至東北部平地低溫可下探11–13度，週日為本波冷空氣最強時段，期間雖環境水氣漸有減少趨勢，但海拔三千公尺以上或北部兩千以上高山在近冰點條件下，仍有個態降水(霰、雪或結霜霧淞)機會。 冷空氣強度仍有待觀察，不排除加強或達寒流可能；總之，本週末為明顯轉冷的變化期，請持續關注最新預報，並提前規劃保暖與低溫防範。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供
週末冷空氣轉強 達「寒流」機率提升！專家：可跌破6℃
【高沛生／綜合報導】近期大陸冷氣團雖逐步減弱，但周末將有「很強」冷空氣南下，歐洲模式最新模擬顯示，下波冷氣團達到寒流等級的機率提高，本島平地最低氣溫不排除降至6°C以下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，這波冷空氣影響時間長、範圍廣，週五鋒面通過後天氣轉變明顯，週六起中部以北濕冷有雨，後續雖短暫回穩，仍有另一波冷空氣接續影響。
白天回溫、日夜溫差大 週末冷氣團恐達「寒流」等級
受偏東風影響，今（4）日整體水氣…