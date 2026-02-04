好天氣僅3天！週五晚轉濕冷 最冷探10度以下

【緯來新聞網】今（4日）台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，白天氣溫比昨天高，穩定天氣可以持續到週五白天，週五晚間起鋒面通過，接著新一波強冷空氣南下，北部和東部恐轉陰雨並逐步轉冷，最冷時段將落在週六夜間至下週一清晨。

今天到週五白天，天氣回暖穩定。（示意圖／翻攝自pexels）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五白天。預測台灣北部、東半部及澎湖地區攝氏20至25度，中南部地區高溫在攝氏21至29度之間。要注意的是，中南部日夜溫差增大，留意氣溫變化趨勢。另一方面，降雨部份，由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會；其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。



下一個天氣轉變點，預估在週五晚起至下週二期間，前後分別受鋒面接近並通過及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為首波寒流的機會；台灣中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其它地區會從整天冷轉為早晚冷。

這幾天適合年前大掃除、曬被。（圖／翻攝自林老師氣象站）

天氣風險公司分析師林孝儒也提醒，今天起至週五，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲的穩定天氣為主。週五晚間起鋒面通過，隨後新一波強冷空氣南下，北部與東部最快自週五夜間轉為陰有雨並逐步轉冷；中南部降雨以山區為主，平地多雲局部陰為主但同樣明顯轉涼。



研判本波最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，北部至東北部平地低溫約11至13度，中南部平地約12至14度；若配合輻射冷卻，沿海空曠與近山平地不排除下探至10度或更低的可能。而海拔3000公尺以上高山具固態降水（雪、霰）條件。此波冷空氣強度不排除達寒流等級；下週一白天起冷空氣才會逐步減弱、低溫緩回升。

