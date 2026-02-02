好天氣僅3天！高山下雪預測時間曝 北東週末回歸濕冷

大陸冷氣團逐漸轉弱，剩下北部和東部有雨，各地天氣略有好轉，直到6日有鋒面接近並通過，有新1波大陸冷氣團南下，各地多雲或有雨。

2日起雨勢減少，接近週末天氣有變，北東有雨且中南部轉多雲。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員賴欣國表示，3日清晨仍受目前這波冷氣團影響，中部以北山區有零星短暫雨，之後冷空氣在白天起趨弱，基隆北海岸、大台北山區、台東有零星雨，宜花有局部短暫雨，其他地區天氣多雲到晴，預計持續到6日，且後續降雨範圍將縮減到東半部及恆春，為零星短暫雨。

下波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將在6日晚間至7日南下，還有鋒面通過，屆時基隆北海岸至桃園以北、宜蘭有降雨機會，竹苗和花東、恆春有局部短暫雨，其他地區較偏多雲。

這波冷空氣影響時間較短，8日至9日清晨天氣大致回到多雲到晴，但東半部及恆春仍有零星短暫雨，9日白天起冷空氣趨弱，東半部和恆春依然有下雨機會。

此外，賴欣國提醒，2日晚間至3日清晨的3000公尺以上高山、6日晚間至7日清晨的北部與宜蘭2000公尺以上高山，皆有望降雪。西半部則是要留意5日至6日清晨有局部霧，基隆北海岸、東北部可能有長浪發生。

本週末前各地回暖，高溫有機會達20度或以上。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，西半部3日清晨低溫僅13度至14度，花東低溫15度至17度，白天稍稍回溫，北台灣來到18度至20度，中南部23度至26度，後續北部、東半部進一步回暖到21度至23度，中南部上看24度至26度。

隨著下波冷氣團來臨，預計最冷時段會是7日晚間至8日清晨，以及8日晚間至9日清晨，北部回到12度至14度低溫，且局部最低溫下探10度或更低，南部則是8日晚才出現低溫15度至16度。9日白天開始下波回溫，北部高溫18度左右，中南部再達20度以上。

