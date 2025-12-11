好天氣再見！明開始變天 冷空氣這天開始發威「最低溫下探10度」

生活中心／游舒婷報導

好天氣要沒了！台灣即將迎來一波明顯降溫，根據氣象粉專「天氣風險」最新預報，本週末（13日）起東北季風與大陸冷氣團影響將逐步加強，各地天氣與溫度都有明顯變化，提醒民眾留意風雨與低溫。

週五開始變天，週日將迎來這次冷氣團最冷的時段。（圖／資料照）

天氣風險臉書指出，台灣從週五（12日）週五開始受東北季風影響，北部、東半部雲量增多、局部短暫雨增多，白天高溫略降，但因輻射冷卻減弱，夜間低溫反而略回升。中南部則仍維持晴朗早晚冷、日夜溫差大的天氣型態。

粉專指出，週六（13日）開始大陸冷氣團逐漸南下，北部與東半部轉為較廣泛的陰雨天氣。迎風面地區白天高溫仍有21至22度，但下午起氣溫將一路下滑，入夜後北部、東北部市區低溫降至15至16度，偏冷濕的體感明顯，加上海面與沿海風浪也會變大。

冷空氣最強時段曝！最冷下探10度

週日（14日）是此次冷空氣最強的時段，雖然天氣轉乾、雨勢趨緩，但北部、東北部白天高溫僅剩15至16度，中部與花東轉為19至21度，南部則落在23至25度。入夜後在輻射冷卻作用下氣溫再探低，台南以北市區低溫約13至14度，高屏、花東為15至17度，空曠或略高海拔地區甚至可能下探至10度左右，為此次冷空氣最寒冷的時段。

冷空氣從下週一（12月15日）開始減弱，但早晚仍偏冷。白天氣溫逐步回升，各地高溫重返20度以上，下週二（12月16日）回暖更為明顯，但日夜溫差也會再度擴大。

整體而言，此波冷空氣最冷時間將落在「週日深夜至下週一清晨」，北台灣市區低溫普遍落在13至14度，局部空曠地區不排除下探10度，提醒民眾週末外出務必注意保暖。

