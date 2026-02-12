好天氣到小年夜為止！除夕鋒面到「轉濕冷」

生活中心／李筱舲報導



今（12）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫僅9.7度，出現在台南楠西。中央氣象署指出，隨著東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫將明顯回升，除中南部可達29度高溫外，北部及台東也將回暖至24度左右。這波穩定天氣將持續至小年夜（15日）。不過，除夕（16日）起鋒面襲台，北台灣及東半部轉為濕冷天氣，降雨與降溫將持續至初四，待初五東北季風減弱後，各地才逐漸回溫、雨區縮小。





小年夜前暖洋洋「除夕濕冷報到」！年假天氣1次看「這天才回暖」

中央氣象署發布未來降雨趨勢。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

氣象署指出，今（12）、明（12）兩日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；而東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，好天氣將會持續到小年夜（15日），各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。到了除夕（16日），將有鋒面通過、並伴隨東北季風增強，北台灣及東北部地區率先轉濕冷，雖然桃園以南地區仍維持多雲到晴，但因風向轉變，各地清晨與入夜後的低溫仍需特別留意日夜溫差。

中央氣象署發布年假氣候預測。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

年後回溫要等初五！西半部、金馬恐有濃霧 氣象署：注意收假交通

氣象署提醒，這波冷空氣將一路影響至初四，直到初五（21日）東北季風才會再次減弱。屆時北部、宜蘭氣溫回升，雨區會明顯縮小，僅剩東半部有局部短暫雨。特別提醒返鄉過年的民眾，初五西半部及金、馬地區容易有局部霧或低雲影響能見度，應隨時注意交通路況。總體而言，今年春節假期天氣呈現「年前暖、年假偏濕冷」的趨勢，請民眾預先備妥禦寒衣物與雨具。

