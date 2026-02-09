好天氣剩今天「高溫飆26度」！週三鋒面、冷氣團降臨轉濕冷

即時中心／綜合報導

冷空氣逐漸減弱，中央氣象署指出，今（10）日各地氣溫持續回升，但早晚仍偏冷；白天高溫約22至26度，感受溫暖舒適，但中南部日夜溫差大。環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅迎風面會有相當零星的降雨。明（11）日再有鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫下降，迎風面轉為有雨天氣。

氣象署說明，各地氣溫今日持續回升，但早晚仍偏冷，預測低溫各地12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，夜間高山路面易結冰，行車用路及登山請注意安全，各地白天高溫約22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大，早出晚歸仍須適時增添衣物避免著涼。

環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有相當零星的降雨。至於離島天氣方面，澎湖晴時多雲，15至18度；金門晴時多雲，11至18度；馬祖多雲短暫雨，9至14度。

今日風力偏強，基隆北海岸、台東、恆春半島沿海或空曠地區及澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)有長浪發生的機率，請注意安全。

週三至週四（11、12日）清晨，由於鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12日白天起，東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五（13日）至下週日（15日；小年夜）偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，東部地區亦有零星短暫雨。

年前天氣概況。（圖／氣象署提供）







