好天氣剩一天！明晚轉雨「週二起急凍4天」 高山有降雪機率

氣象專家吳德榮引述最新（17日20時）歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬資料指出，今、明兩天（18、19日）西半部地區為多雲時晴的天氣型態，東半部則有局部短暫降雨的機率。氣溫方面，白天北部舒適、南部略顯微熱，早晚則偏涼；預計自明晚起，北台灣天氣將轉為有雨。

各地區今日氣溫預測如下：北部13至24度、中部與南部14至29度、東部13至25度。

預報顯示，週二（20日）強冷空氣南下，氣溫將明顯驟降，北台灣愈晚愈顯濕冷，北部及東半部亦將出現局部降雨。週三至週五（21至23日）冷氣團持續影響，全台天氣轉冷，北部濕冷，中南部早晚亦感寒意，北部與東部仍有局部降雨情形。

目前歐洲模式顯示，這波冷空氣達到「強烈大陸冷氣團」等級（台北測站氣溫≦12度）的可能性最高，預估台灣本島平地最低氣溫將降至約8度。雖未達「寒流」標準，但因天氣濕冷，體感溫度仍偏低，提醒民眾加強保暖、切勿輕忽。

高山部分，週三與週四（21、22日）海拔3000公尺以上地區如合歡山、雪山有降雪機率；約2000公尺高的太平山則處於邊緣條件，固態降水如冰霰、霧淞的機率較高，若降雪則屬「可遇不可求」。

到了週六（24日），最新模擬預測顯示，冷空氣將逐漸減弱，天氣轉為西部晴朗、東部局部降雨型態，白天氣溫回升，但夜間仍受「輻射冷卻」效應影響，早晚偏冷、日夜溫差擴大。

另根據中央氣象署最新（18日2時）發布的「颱風路徑潛勢預測圖」，輕度颱風「洛鞍」目前位於菲律賓東方海面，正進行大範圍迴轉，且有逐漸減弱消散的趨勢。若無意外，將持續維持「一月颱風不侵台」的紀錄。

