好天氣加持！高雄、台南跨年場現卡位潮 帶動訂房逾8成

距離跨年活動還有幾天，高雄夢時代前廣場已有十多人鋪設野餐墊卡位，甚至有人夜宿現場守候。（圖／TVBS）

距離跨年還好有幾天，但受惠於南部晴朗的天氣，有不少人特地南下跨年，高雄夢時代前的廣場，已經有十多人鋪野餐墊卡位，甚至晚上睡在現場，另外台南市府前，往年也會出現類似情況，今年更是早早貼出公告禁止卡位，至於台東今年有張惠妹壓軸，縣府也說31號當天下午才會開放進場。

距離跨年活動還有幾天，高雄夢時代前廣場已有十多人鋪設野餐墊卡位，甚至有人夜宿現場守候。（圖／TVBS）

距離跨年活動還有幾天，藝人們已在進行最後彩排，而現場也出現了民眾提前卡位的情況。在高雄夢時代跨年演唱會現場，海景第一排早已被野餐墊占據，有人留下聯絡方式防止被移走，更有民眾直接在現場過夜。一位卡位的民眾表示，他們想要占到比較好的位置，為在地職棒啦啦隊加油。隨著跨年時間逼近，卡位數量不斷增加。

廣告 廣告

台南跨年場地今年特別圍起護欄並張貼公告，警告任何擺放物品將立即清除。（圖／TVBS）

為避免類似情況發生，台南跨年場地今年特別圍起護欄並張貼公告，警告任何擺放物品將立即清除。台東縣因有張惠妹壓軸演出，住宿早已客滿。台東縣副縣長王志輝表示，他們會在晚上12點後對現場進行清場，直到31日中午才開放民眾進入搖滾區。

大型扭蛋業者也看準跨年人潮，南下進駐百貨公司展店，提供熱門動漫和卡通電影IP人物的商品。（圖／TVBS）

同時，大型扭蛋業者也看準跨年人潮，南下進駐百貨公司展店，提供熱門動漫和卡通電影IP人物的商品。一位遊客表示，因為跨年現場會比較擠，所以會先到跨年會場附近逛一下，之後再前往會場會更舒服。

雖然2026年元旦落在週四而非週末，但在各項活動和良好天氣的加持下，飯店訂房率仍比平日增加了將近兩成，顯示民眾對跨年活動的熱情不減。

更多 TVBS 報導

台北101跨年煙火估湧入20萬人！牢記「8處醫護站」位置圖

平安夜震後「日本人趕來台」 朋友傻眼...原因竟藏洋蔥

暌違五年！歌姬松田聖子將登紅白！壓軸獻唱名曲慶NHK一百週年

台北「2處」跨年活動照常舉辦 北市府高強度演練升級維安

