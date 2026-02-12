好天氣只到小年夜？除夕圍爐轉濕冷 專家揭回暖時間

（記者許皓庭／綜合報導）今（12）日清晨受輻射冷卻效應影響，台南楠西測得全台最低溫 9.7 度，但白天起東北季風減弱，全台氣溫將逐日回升，至小年夜（15日）前將迎來一段溫暖舒適的好天氣。不過，氣象署示警，穩定天氣將在除夕（16日）戛然而止，屆時鋒面通過加上東北季風增強，北台灣與東半部將轉為濕涼有雨，民眾返鄉圍爐務必留意衣著調整。

隨著冷空氣減弱，今日白天起北部及宜蘭氣溫顯著回升，預測高溫可達 22 至 24 度，中南部更上看 27 至 29 度，西半部普遍為多雲到晴的可見陽光天氣，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。這波穩定的天氣型態將一路持續至週日小年夜（15日），期間風場轉為偏東風至東南風，各地白天溫暖微熱。林得恩於「林老師氣象站」發文指出，民眾可好好把握這幾天晴朗穩定的空檔，進行年前大掃除或採買年貨，但也需留意日夜溫差較大，早晚仍應添加衣物。

廣告 廣告

天氣轉折點將落在下週一除夕（16日），受鋒面通過及隨後的東北季風增強影響，天氣將由穩定轉為不穩定。林得恩分析，除夕至大年初一（17日），桃園以北、基隆、東半部及中北部山區將轉為有雨天氣，降雨型態多為間歇性短暫陣雨；氣溫方面，北部及宜蘭將明顯轉涼。根據低溫預測，年假前期中部以北、宜花及外島金門、澎湖低溫約在 13 至 17 度之間，南部及台東則在 17 至 19 度，馬祖地區恐下探 11 度。初二至初三持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南則維持多雲到晴。

這波濕冷天氣預計要到連假後期才會緩解，林得恩指出，大年初四（20日）至初五（21日）起，隨著環境轉吹偏東風，水氣將明顯減少，僅東半部及恆春半島偶有降雨，西半部將恢復多雲到晴，氣溫也會有顯著回升。值得注意的是，初五起隨著東北季風減弱，西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧生成，可能影響能見度，氣象署特別提醒年假後期有搭機或開車往返需求的民眾，務必隨時關注最新的航班資訊與氣象預報，以免行程受阻。

更多引新聞報導

失聯前妻竟性侵閨蜜「連插8小」 強逼洗澡、錄影拍片 恐嚇：沒射就X妳

威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖

