好天氣只剩兩天？新一波東北季風下周報到再轉涼

（記者許皓庭／綜合報導）今（28）日台灣持續受東北季風影響，各地清晨偏涼，水氣雖在白天逐漸減少，但中南部山區與恆春半島仍有零星短暫雨。氣象署表示，本周末東北季風將明顯減弱，白天氣溫回升、整體轉為多雲到晴。不過下周一開始又有新一波東北季風南下，預估將一路影響到下周末，北部最高溫可能再下滑約 5 度。

氣象署預報員曾昭誠說明，今天各地早晚仍感偏涼，中部以北與宜蘭低溫落在 14 至 15 度，南部及花東則約 18 度。受雲量增加影響，北部及東半部白天高溫約 22 至 23 度，中南部則有 24 至 25 度的區間，整體仍屬涼爽天氣。

離島方面，澎湖為陰時多雲，氣溫介於 19 至 21 度；金門今為晴時多雲，15 至 20 度；馬祖同樣晴多雲天氣，氣溫約 14 至 16 度。

曾昭誠指出，今天清晨西半部仍有局部雨勢的機會，但水氣將在白天後逐漸減少。不過雲量依舊偏多，僅中南部山區與恆春半島可能出現零星降雨，降雨範圍不廣，強度也偏弱。

展望周六，東北季風進一步趨緩，白天氣溫可見明顯回升，但清晨仍有涼意，空曠地區與河谷可能受到輻射冷卻影響，使日夜溫差在西半部更為明顯。各地天氣以多雲到晴為主，僅恆春半島仍有局部短暫雨。

周日天氣型態類似，仍以穩定的晴到多雲為主，西半部日夜溫差持續加大；不過基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區仍可能出現局部短暫雨，但雨量不多、時間短暫。

周末的溫度預測方面，周六中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約 13 至 15 度，南部與花東則在 17 至 19 度，澎湖約 20 度。高溫部分，宜蘭與花蓮預估 24 至 25 度，台東與西部地區可來到 26 至 30 度，澎湖及金門約 22 至 23 度，馬祖約 16 度。

曾昭誠提醒，下周一至下周二，新一波東北季風將明顯增強，北部最高溫將自周末的高溫區間回落約 5 度，預估僅剩 23 至 24 度，低溫落在 17 至 18 度。桃園以北、東半部與恆春半島屆時有局部短暫雨。

進入下周中後段，冷空氣將再度增強，北部低溫有機會下探至約 15 度，且降雨範圍也將擴大，包含北部、東部與恆春半島均可能出現短暫雨，整體天氣較本周末顯著轉涼、轉濕。

