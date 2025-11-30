好天氣只剩一天！今晚變天 北台灣將迎濕冷雨勢

（生活中心／綜合報導）中央氣象署指出，今（30）日全台各地雲量明顯增多，受水氣略增影響，基隆北海岸、花東及恆春半島最容易出現短暫陣雨，其餘地區雖以多雲為主，仍不排除零星飄雨，建議外出民眾備好雨具。

圖／今（30）日全台各地雲量明顯增多，受水氣略增影響。（擷取自 免費圖庫freepik）

氣溫方面，白天高溫可達 24 至 28 度，不過清晨輻射冷卻效應依舊明顯，新竹至嘉義一帶低溫僅 13 至 16 度，靠山區及內陸空曠地更可能再低一些；北部及南部多落在 16 至 20 度上下，提醒民眾留意日夜溫差大。

氣象署說明，周一、周二白天將有中層雲系通過，周一白天水氣偏多，迎風面如基隆北海岸、東半部、恆春半島容易出現短暫雨，中部以北及南部山區也有零星降雨。到了周一晚間至周二白天，水氣略減，但桃園以北、宜蘭仍有降雨機會，花東及中南部山區也可能飄雨。

天氣轉變則落在周二深夜。氣象署預估，當晚東北季風再度增強，周三、周四受其影響，北部、花東及恆春半島持續有局部短暫雨，中部山區亦不排除出現降雨。

至於周五、周六，東北季風將逐漸減弱，但基隆北海岸、大台北山區、花東與恆春半島依然容易下雨，其餘地區則以多雲到晴為主。

氣象署提醒，這週天氣變化頻繁，北部與東半部降雨最明顯，早晚偏涼，民眾需留意溫差與短暫雨勢。

